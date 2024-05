Eduard Romeu: "El Barça no va hacia a una Sociedad Anónima Deportiva"

Eduard Romeu i Barceló (Barcelona, 55 años) dejó la vicepresidencia económica del FC Barcelona el pasado 14 de marzo por motivos profesionales. No ha querido hablar hasta que se cerrase la temporada del primer equipo de fútbol.

Rompe su silencio en SPORT para asegurar que la actual junta directiva ha logrado un club estable económicamente hablando, que podrá ir devolviendo la deuda y que en ningún caso va hacia una SAD.

Pregunta: ¿Qué está haciendo ahora Eduard Romeu?

Respuesta: Dedicado totalmente al mundo empresarial, como dije. Estoy implicado en un proyecto relacionado con la sanidad y dentro de la sanidad sobre la gestión y el tratamiento del dolor. Estamos expandiendo el negocio con unos magníficos compañeros de viaje, la mayoría de ellos médicos especializados en esta patología.

P: ¿Dejó el Barça hace unos meses única y exclusivamente por este proyecto?

R: Sí. Intenté compaginar las dos cosas, pero todo el mundo es consciente de que iniciar una actividad y quererla escalar no es fácil y menos hoy. El Barça merece una dedicación 24/7 y eso no es compatible con una actividad profesional que acabas de iniciar.

Se le ha visto por el palco de Montjuïc en los últimos partidos. ¿Cómo está su relación con Joan Laporta y la junta directiva?

Es muy buena. He dejado muchos amigos allí. Era un momento un tanto convulso y consideré que debía estar al lado del presidente y de mis compañeros. Me invitaron en los dos últimos partidos de Liga y creí que debía estar junto a ellos. También he estado en partidos del femenino y del genuine, cosas que van con mi ADN. Estuve por ejemplo en Eibar aprovechando un viaje de negocios y pasé el día con el equipo, el staff y los directivos.

Eduard Romeu, en SPORT, con nuestro director, Joan Vehils / Valentí Enrich

O sea que no se fue por discrepancias.

Evidentemente, en los tres años en los que he estado en la junta directiva he discrepado de alguna cosa. Siempre hay diferentes puntos de vista, como los hay en el mundo empresarial o el familiar, pero siempre se llega a un consenso. No salí por ninguna discrepancia.

Lo suyo son los números, pero ¿qué resumen hace de la temporada del primer equipo?

Quizá el hecho de haber ganado la Liga de forma tan holgada el pasado año nos hizo pensar que nos íbamos a pasear, pero el resto de equipos son muy potentes tanto en España como en Europa. Creo que ha sido un año aceptable en cuanto al resultado final, pero han habido altibajos en cuanto al juego, aunque no entro en este debate porque no es mi parcela. El Barça, de todos modos, es más que un club, y el equipo femenino ha hecho algo histórico. Acaba de ganar la Copa de Europa. Sumamos 47 que pueden ser 48 si ganamos la de balonmano. Nuestro competidor lleva 25. Puede sumar una más pero espero que se queden en 25. Ya que las secciones arrastran unos presupuestos que cuentan para LaLiga, creo que hay que ponerlo en valor y decirlo cuando tienen éxito.

¿Cómo ha visto todo lo que ha pasado con Xavi?

Para pronunciarnos hay que estar dentro y saber como ha ido todo. Es cierto que si dices que no vas a mover ficha hasta después de la final de la Champions femenina, visto desde fuera, ves que el viernes, día antes de la final, no es el mejor día para anunciar el adiós del entrenador. Pero para juzgar, debes saber lo que ha pasado y a veces no puedes explicarlo por un tema de confidencialidad. También hay cuestiones que si no aportan nada positivo para el club, más vale callártelo.

El presupuesto y Barça Studios

Se fue tras eliminar al Nápoles. Dijo que ya habían cumplido con el presupuesto. ¿Es así, porque parece que hay dudas al respecto?

Una cosa es el presupuesto ordinario y luego está lo extraordinario, aquello que tanto nos afectó en el pasado en positivo gracias a las palancas y que ya veremos que ocurre porque hay tiempo hasta el 30 de junio, incluso más, hasta que se formulen las cuentas y se cierre la auditoría, pues hay cuestiones que se pueden contemplar. Lo que toca es dejar trabajar a los equipos y me consta que se está trabajando para solucionar el problema que hay con Barça Studios. Lo que es el negocio ordinario, aquello que decíamos que perdíamos 200 millones, se cerró. Pusimos el tapón y se cerró la fuga. Ha sido un gran trabajo que pude liderar, con un gran equipo y el apoyo de compañeros de junta como Àngel Riudalbàs, que ahora sigue al frente muy pendiente de que el tapón no se abra. Es cierto que teníamos alguna desviación fruto de que es un año atípico y no sabíamos como iba a funcionar Montjuïc. Ha sido algo inferior a lo previsto. También hay algunos acuerdos de publicidad que se cerraron más tarde. Esta desviación se compensará con algún que otro ingreso adicional porque no es una cifra alta.

Sigue existiendo un problema importante con la operación de Barça Studios. ¿Qué pasa y que solución ve?

El principal problema es que es un proyecto que valdrá pero que necesita un punto de maduración para alcanzar ese valor. Me consta que se está trabajando a marchas forzadas para alcanzarlo, pero no es fácil convencer a alguien. Pensemos que esto viene por un cambio de criterio de LaLiga a medio partido. Admitió la palanca por la venta del 10% de los derechos de televisión, pero no la del otro 15%. Teníamos una serie de jugadores comprometidos y tuvimos que realizar esta operación imaginativa y dar un valor que estoy seguro que alcanzará. Hay diversas posibilidades. Podríamos incorporar más activos, pues solo incorporamos todo lo relacionado con los NFT y el metaverso o incluso deshacer la operación, pero creo que ahora hay que dejar trabajar a los equipos.

Eduard Romeu, exvicepresidente económico del Barça, durante la entrevista / Valentí Enrich

Parece que está cerca de llegarse a un acuerdo con Nike. ¿Usted era partidario de renovar, de Puma o de hacer camiseta propia?

Sobre el papel, tener una marca propia es lo mejor, pero no se nos llegó a plantear a la junta directiva todos los números de lo que supone. El club ya lo hace con una parte de sus ventas, pero otro tema es la indumentaria de los equipos profesionales. El tema es no tanto como lo haces, si no como lo distribuyes y vendes. El día que me despedí le dije al presidente que tensase la cuerda sin romperla. Lo ha hecho muy bien. Ha tensado y estoy seguro de que el Barça conseguirá un buen contrato que mejorará el actual.

¿Era malo el actual?

Es malo hoy, pero si ves el global puedes entender que no y que Nike hizo lo que debía, pues en aquel momento de la renovación, la anterior junta directiva de Josep Maria Bartomeu le pidió un anticipo que ha ido en contra de estos últimos años. Ahora le pedimos a Nike un esfuerzo que el club merece, que la relación de 25 años con Nike merece. Además, el club genera mucho más. Nike también se beneficia de seguir con el Barça. Puma u otras marcas pueden ser más agresivas en sus ofertas, pero creo que la negociación con Nike se ha hecho bien. Al final, la camiseta del Barça debe ser la mejor pagada porque es el club que más ingresos tiene.

La situación real

¿Cuál es la situación económica del club en la actualidad?

Tenemos un club estable. Por ejemplo, el efecto Montjuïc, en neto, son unos 70 millones de euros respecto al viejo Camp Nou. Por lo tanto, ya estaríamos en una posición de privilegio. Ya no perdemos dinero, empezamos a ganar y hay que seguir siendo rigurosos, sin estar eso reñido con hacer inversiones. Seguimos teniendo una deuda alta. Debemos ponernos en velocidad de crucero para el 2026, cuando el club esté en un EBITDA razonable de 300 millones de euros y una deuda de 700. Tendremos un sobrecoste razonable de 400 millones. Lo primero que habrá que hacer es atacar la deuda, haciéndolo compatible con ser competitivos. Con los excedentes habrá que bajar esa deuda. Creo que la situación es correcta.

¿Por qué Víctor Font sigue diciendo que es mala?

No lo comparto. Sabemos donde estamos y hemos puesto el club en el punto al que lo queríamos llevar. Que hemos tardado algo más de lo que queríamos, sí. Pero es que no teníamos información, desapareció mucha información y hemos tenido que tocar puntos muy sensibles. Todo tiene sus plazos y creo que las cosas se están haciendo bien.

Su obsesión, mientras estuvo en la junta directiva, siempre fue la deuda. ¿Se podrá devolver todo lo que se debe?

Está en unos 1.100 millones, teniendo en cuenta que lo del Spotify Camp Nou tiene vida propia. Hay que generar más para lograrlo. Se ha hecho un gran trabajo en la reducción del gasto y hay que seguir aumentando los ingresos. El departamento comercial está haciendo un gran trabajo, ahora con el nuevo contrato de Nike, por ejemplo. Se podrá devolver sin problemas, tenemos más palancas para lograrlo. La deuda la podríamos haber liquidado el primer día solicitando una derrama a los socios. El presidente dijo que ni hablar, que el socio no era responsable de la situación. También se podría abrir el club a otros modelos, pero siempre digo que no es tan importante el modelo como la gestión.

Eduard Romeu, exvicepresidente económico del Barça / Valentí Enrich

O sea que el Barça no va hacia una SAD.

No. Que sería una solución más rápida, seguro, pero no va hacia allí. El presidente Laporta dijo el primer día que esta posibilidad no está en la ecuación.

¿Con la inauguración del nuevo Spotify Camp Nou se acabarán los problemas?

Por supuesto. Ya está previsto que así sea. Ya hay unos ingresos esperados y un excedente para poder devolver la deuda. El club podrá funcionar con total normalidad con unos ingresos adicionales, buscando el equilibrio entre la parte deportiva y la económica para atacar la deuda, que espero que en ese momento ya sea mucho más pequeña.

El aval

Usted llegó a la vicepresidencia porque Joan Laporta necesitaba avalistas. ¿Qué sabe sobre toda la polémica con la cuenta del aval?

Nosotros entramos después de la campaña electoral y lo hicimos todo por nuestra cuenta, también los costes del aval y en ningún momento pasamos ninguna factura ni al presidente ni al club. Dicho esto, creo que una cosa es lo estético y otra cosa lo legal. Que un proveedor colabore con la junta directiva no es nada ilegal. Quizá pueda ser más o menos estético dependiendo de como se quiera interpretar esa relación comercial. Estamos hablando de 300.000 euros dentro de una masa de 124 millones. Estoy seguro de que los acuerdos pasaron por los canales que tenían que pasar y han sido autorizados por el departamento de compliance.

Pero en esa cuenta se han cobrado embargos a directivos que nada tienen que ver con el aval.

Eso es normal, Hacienda lo carga en la primera cuenta que encuentra y no mira de quien es y deja de ser. A mí me paso. No tenía controlada la cuenta porque como he dicho nosotros ya nos hicimos cargo del coste del aval, pero un par de directivos amigos me dijeron que me habían cobrado una multa de 100 euros en ella. Ingresé el dinero y ya está. Cuando eres cotitular de una cuenta puede ocurrir.

Las palancas

¿Qué le parece que le llamen el señor de las palancas?

Es gracioso.

¿Fueron la salvación del club?

Creo que la salvación fue un grupo de gente valiente que agudizó el ingenio para revertir la situación. Fueron una parte importante.

¿Dispone el Barça de más palancas?

La Superliga. Acabamos de recibir una buena noticia. Hay que hacerlo a nuestra manera, llegando a consensos, pero los que hemos iniciado y aguantado el proyecto somos los que debemos decidir. Tenemos una capacidad importante de ingresos en este sentido por haber sido uno de los dos impulsores que han aguantado el tipo. También esta Barça One. El trabajo de Toni Cruz ya se refleja. Hay millones de seguidores ya pendientes de la plataforma. Si podemos identificar a los 400 millones de seguidores que tenemos por todo el mundo y monetizar esta base será una gran fuente de ingresos.

¿Tan mala era la herencia?

Creo que la herencia hay que valorarla en lo bueno y en lo malo. Si hablamos en términos económicos y patrimoniales, era muy mala. También se recibieron cosas buenas. Tenemos jugadores que procedían del mandato anterior. También en tiempos de Josep Maria Bartomeu se dio un importante impulso al femenino. Y ahora que hablamos del femenino, se ha dicho estos días que no se cree en el femenino. Que yo sepa, La Masia femenina es de septiembre-octubre del 21, en mandato de Joan Laporta, el campo para entrenar de césped natural que se reclamaba porque el otro generaba muchas lesiones, se hizo tras reunirme con las capitanas. Todo este movimiento social que ha generado se ha producido durante este mandato. Decir que no se apuesta por el femenino, duele. Xavi Puig se ha dejado todo en las reuniones por el femenino. Incluso tienen un avión personalizado que no tiene el equipo masculino gracias al trabajo de los dos equipos que lideran Sandra Hors por parte de Vueling y Judit Farré por parte del Barça. Seguimos potenciando el femenino dentro de una escala, pues no queremos que pase lo que sucedió con el masculino.

Se ha ido, pero habla como si estuviese todavía en el club. ¿Volverá algún día al Barça?

No lo sé. Sí puedo decir que me siento partícipe de lo que se ha hecho y de lo que se sigue haciendo. No negaré que le tengo un aprecio y un cariño al presidente, que trabaja de forma incansable cada día. Y a los compañeros de junta, que incluso han tenido que avalar con su patrimonio fichajes de los que disfruta toda la masa social. Todo ello merece un reconocimiento. Ya le dije al presidente que siempre me tendrá a su disposición.