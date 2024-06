La mejor 'escuela' de centrales vuelve a la acción

El fútbol cambia con el paso de los años y cada vez evoluciona más rápido. Antes, a un defensa se le exigía saber defender y ser contundente. Ahora, deben cumplir con muchos requisitos más. Ser un central de la 'escuela moderna' es tarea de alto riesgo, pero hay un país que los está formando a las mil maravillas.

Hablamos de Italia, cuna de los mejores defensas de la historia. Sobran los ejemplos. Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Alessandro Costacurta, Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci... Y ahora, una nueva generación de defensores de primer nivel está asomando la cabeza para dominar Europa.

Desde el Mundial 2006, en que Italia se coronó campeona del mundo ante Francia, en la final que será recordada por siempre por el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en su último partido como profesional, la 'squadra azurra' ha perdido bastante nivel, especialmente, en cuanto a solidez defensiva.

Esta Eurocopa en Alemania será un gran test para valorar si la nueva generación de defensas que ha producido el país transalpino está destinada a alcanzar la gloria o si simplemente se quedará en una buena hornada de futbolistas, pero que no son diferenciales al máximo nivel de competición.

Alessandro Bastoni (25 años) Elegido mejor defensa de la temporada por la Serie A, hay pocos centrales más capacitados que él para rendir al máximo nivel en un esquema como el que usa su Inter de Milán, un 3-5-2. Bueno al corte, expeditivo, con capacidad de corrección, rápido, aseado con balón... Y encima es zurdo, perfil que cuesta encontrar en el mercado. A sus 25 años, ha alcanzado un punto de madurez importante, que junto a su liderazgo y elegancia, lo convierten un central preparado para cualquier reto. Sin duda, será titular en el once de Spalletti para la Eurocopa. ¿Será determinante en Alemania? Equipo : Inter Milán

: Inter Milán Edad : 25 años

: 25 años Partidos : 37

: 37 Titularidades : 28

: 28 Minutos : 2.924'

: 2.924' Goles : 1

: 1 Asistencias : 4

: 4 Tarjetas amarillas : 5

: 5 Tarjetas rojas : 0

: 0 Valor de mercado : 70M €

: 70M € Contrato hasta: 30/06/2028

Riccardo Calafiori (22 años) Riccardo Calafiori tiene el honor de haber sido uno de los grandes nombres de un equipo que ha enamorado a Europa, el Bolonia de Thiago Motta. Para muchos, también ha sido el mejor defensa de toda esta Serie A. Etiquetarlo únicamente a un central es un insulto, ya que hace de todo. Con un potente físico, fiable en acciones defensivas importante en la salida de balón y una conducción superlativa, es un jugador totalmente capacitado para asumir varios roles distintos. Zurdo y técnico, puede ocupar posiciones de banda. Sin duda, una herramienta excelente para un torneo de matices como una Eurocopa. Equipo : Bolonia

: Bolonia Partidos : 33

: 33 Titularidades : 27

: 27 Minutos : 2.468'

: 2.468' Goles : 2

: 2 Asistencias : 5

: 5 Tarjetas amarillas : 4

: 4 Tarjetas rojas : 0

: 0 Valor de mercado : 25M €

: 25M € Contrato hasta: 30/06/2027

Girogo Scalvini (20 años) El estatus de Giorgio Scalvini es tal que, cuando el Madrid se quedó sin David Alaba, pensó en él para reforzar la zaga. Fue una recomendación expresa de Carlo Ancelotti por su proyección y su larga experiencia a su corta edad. Alto (1,94 metros), corpulento, polivalente y ágil, es un 'caramelito' en el mercado para los grandes de Europa. Puede jugar en cualquiera de los dos perfiles, también en defensa de tres, incluso de pivote. Es muy bueno recuperando balones y muy cumplidor en salida de balón. Un defensa moderno, que también mantiene lo mejor de la 'vieja escuela'. La Eurocopa puede ser su escaparate definitivo. Equipo : Atalanta

: Atalanta Partidos : 43

: 43 Titularidades : 36

: 36 Minutos : 3.138'

: 3.138' Goles : 1

: 1 Asistencias : 3

: 3 Tarjetas amarillas : 6

: 6 Tarjetas rojas : 0

: 0 Valor de mercado : 45M €

: 45M € Contrato hasta: 30/06/2028

Alessandro Buongiorno (24 años) El capitán del Torino no pasa desapercibido entre los espectadores del Calcio, pero sí entre el gran público europeo. Buongiorno es una completa bestia en el juego aéreo, combinando altura (1,90 metros) con potencia de salto. Le sobra liderazgo, por eso lleva el brazalete a tan corta edad, y aporta mucha seguridad atrás. Todo eso ha llamado la atención de Simeone. Sin embargo, su papel en la Eurocopa puede complicar las cosas al Atlético de Madrid. Si tiene minutos y es importante, su valor subirá y aún más equipos irán tras él. También lo quiere el Milan. En Italia lo consideran uno de los herederos de Chiellini y Bonucci. Equipo : Torino

: Torino Partidos : 31

: 31 Titularidades : 31

: 31 Minutos : 2.740'

: 2.740' Goles : 3

: 3 Asistencias : 1

: 1 Tarjetas amarillas : 7

: 7 Tarjetas rojas : 0

: 0 Valor de mercado : 30M €

: 30M € Contrato hasta: 30/06/2028

Otra cosa no, pero el futuro de Italia en defensa ilusiona, y mucho. Nombres como el de Federico Gatti (25 años), titular en la Juventus, pero que finalmente no irá a la Eurocopa, o Raoul Bellanova (24 años), lateral derecho del Torino, que sí que estará en Alemania, evidencian que el país transalpino no pierde su esencia sin renunciar a las nuevas tendencias del deporte rey. ¿Brillarán en un escaparate magnífico?