Flick quiere blindar el vestuario

El nuevo entrenador del Barcelona tiene fama de blindar sus vestuarios. No quiere ningún tipo de filtraciones sobre cómo están los jugadores o cómo trabajan. Advertirá al grupo de que no debe salir ninguna información al exterior. No habrá muchas especulaciones sobre su trabajo y apenas rumores.

¿Lo conseguirá? Dicen que Hansi Flick no es un entrenador de grandes titulares para la prensa. Suele ser más bien frío en sus manifestaciones. Habla un perfecto inglés como hemos podido comprobar. De momento no concederá entrevistas ni a los medios más influyentes de Alemania.

Su relación con la prensa en su país era correcta, pero no se le conocen amigos en los medios. Apenas Max Bielefeld, el ayudante de Pini Zahavi. Expresentador de un programa de televisión sobre fichajes en SKY Alemania, muy popular allí, y que hace tres años lo dejó para ayudar al intermediario israelí. Habla un perfecto castellano que le permitirá ayudar en los primeros tiempos a Flick en Barcelona.

Él y Heiko Westermann, nuevo asistente que jugó en el Betis y habla también el castellano. Ahora en su casa de Formentera preparará el desembarco en el Barcelona. Cambio de aires en el vestuario azulgrana.