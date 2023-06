La exmujer de Abidal denuncia el maltrato psicológico que sufre

"Voy a narrar el infierno que me has hecho pasar", ha publicado Hayet Kebir en redes sociales Abidal no quiere firmar los papeles del divorcio pese a las presiones de sus abogados

Un año y medio después de su implicación en el escándalo de la agresión a la futbolista Kheira Hamraoui, Eric Abidal sigue en el disparadero. Su exmujer, Hayet Kebirha, ha destapado los problemas psicológicos que sufre por la negativa del exfutbolista a firmar los papeles del divorcio.

"Señor Eric Abidal, mi paciencia tiene límites... he intentado proteger a nuestros hijos, pero tú has decidido lo contrario abusando de mi gentileza. Si esta es tu elección, espera porque la guerra está declarada. De ahora en adelante dedicaré mis próximos 'posts' a narrar el infierno que me has hecho pasar durante los últimos 10 años y, sobre todo, los dos últimos después de mi irrevocable solicitud de divorcio tras tu infidelidad que me vino muy bien a pesar de la vergüenza que siento con todo este asunto", comienza la carta que Hayet Kebirha ha publicado en sus redes sociales.

Según su exmujer, Abidal no quiere firmar los papeles del divorcio pese a las presiones de sus abogados: "Dado que nuestros abogados no han logrado hacerte entrar en razón, lo haré públicamente: Eric, firma los papeles de divorcio, gracias. Deja que este divorcio sea una página que ya pasó para que puedas vivir plenamente tu vida con tu nueva esposa, siguiendo con tu matrimonio exprés, por respeto hacia mí y nuestros hijos. Incluso en la separación, la dignidad debe estar presente. No quieres divorciarte, porque ya no soy tu prioridad. Habla con tu nueva esposa, creo que ambos estamos de acuerdo en que esta situación es inaceptable".

"Llevo más de un año luchando para no hundirme en la depresión con todas las cosas que están pasando y que no sabes. Me hundo... y expresarme a través de las redes sociales fue mi ultimátum en mi angustia", finaliza la nota escrita por Hayet Kebirha.