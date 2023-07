Estafa por SMS: cuidado si recibes este mensaje sobre las mesas electorales

Con las Elecciones Generales del 23 de julio a la vuelta de la esquina, aumentan las estafas

Con las Elecciones Generales del próximo 23 de julio de 2023 a la vuelta de la esquina, la Asociación Española de Consumidores ha recibido una alerta acerca de una presunta nueva estafa relacionada con los comicios. A través de un mensaje de texto que pretende suplantar la identidad del Gobierno, se indicaría que para comprobar si hemos sido designados miembros de una meas electoral, debemos entrar a un enlace adjunto.

Evidentemente, como ha venido ocurriendo durante los últimos años, se trata de una trampa dado que este no es el método legal para comunicar la designación como miembros de una mesa electoral. No existe ninguna página web en la que puedas comprobar si tienes que acudir a una mesa electoral el próximo domingo 23 de julio de 2023.

Si estás interesado en saber si has sido seleccionado, tendrás que recibir una notificación por parte del Ayuntamiento de la localidad en la que resides.

‼️ NO PIQUES ‼️



Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía @interiorgob



🟦Se trata de un intento de #phishing: NO HAGAS CLIC



🟩El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado pic.twitter.com/rT7tMZEj4E