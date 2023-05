La DGT te pone a prueba: ¿Eres capaz de contestar correctamente a estas preguntas?

Aunque tengas carnet, puede ser que haya muchas preguntas que no serías capaz de responder correctamente La DGT ha publicado en Twitter algunas de las preguntas que la gente suele fallar

Cuando te sacas el carnet de conducir te pasas horas y horas haciendo los test de la autoescuela. La teoría parece muy fácil, pero hay que ponerlo en práctica y no caer en los típicos errores. En caso de que tengas el carnet de conducir, seguramente hay muchas preguntas sobre la conducción que no serías capaz de responder correctamente.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado en Twitter algunas de las preguntas que la gente suele fallar, y hemos recogido algunas de ellas para ponerte a prueba. ¿Cuántas conseguirás acertar?

#TestDGT Cuando la carga sobresale, ¿es obligatorio señalizarla como en la imagen? A. No, excepto para los vehículos de transporte de mercancías B. Solo es obligatorio si sobresale por atrás C. Sí, para todos los vehículos, pero solo cuando la carga sea indivisible pic.twitter.com/ahGUoXyU57

La respuesta correcta es la B. Cuando la carga sobresale de un vehículo, es obligatorio señalizarla con el panel de la imagen solamente si sobresale por la parte trasera. Tan solo puede exceder un 10% de la longitud del vehículo, y si la carga es indivisible, puede sobresalir el largo del turismo en un 15%.

Aunque la norma establece que se tiene que señalizar la maniobra con la luz de marcha atrás, cuando el conductor de un vehículo extiende el brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás, indica que va a circular marcha atrás. Así que la respuesta correcta es la B.

#TestDGT Un conductor circula por una calzada muy mojada; si para frenar necesita pisar a fondo el freno, ¿a qué puede ser debido, principalmente? A. Un fallo de los frenos. B. El sistema ABS necesita una revisión. C. Al enfriamiento excesivo de los discos de freno. pic.twitter.com/zlkeBESyc3

Cuando un conductor circula por una calzada muy mojada o helada, la distancia de frenado aumenta. Por lo tanto, si para frenar necesita pisar a fondo el pedal de freno, seguramente tiene un fallo en el sistema de frenos. La respuesta correcta es la A.

#TestDGT En esta vía se ha habilitado un carril adicional circunstancial. ¿A qué velocidad, como mínimo, deberán circular por dicho carril? A. 60 km/ o inferior si así estuviese señalizado. B. 80 km/h. C. A la mitad de la genérica señalada para cada categoría de vehículos. pic.twitter.com/PcSTKrPobH

En un autovía en la que se ha habilitado un carril adicional circunstancial, se deberá circular, como mínimo, a 60 km/h o inferior si así estuviese señalizado. Además, deberá de utilizar, al menos, el alumbrado de cruce o corto alcance, tanto de día como de noche. Por tanto, la respuesta correcta es la A.

#TestDGT En una vía urbana con un carril en cada sentido, deberá circular... A. lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. B. por la zona que mejor convenga. C. por el centro de la calzada, en tramos rectos. pic.twitter.com/gRJ0Be1C7B

En una vía urbana con un carril en cada sentido, deberá circular lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Por tanto, la respuesta correcta es la A.

#TestDGT Una cuadrícula de marcas amarillas pintada en el suelo indica...

A. que no se puede franquear la intersección

B. que no se debe entrar en la intersección si se puede quedar detenido en ella, obstaculizando la circulación

C. que el estacionamiento está prohibido pic.twitter.com/kF43L76tO3