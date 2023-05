La DGT sorprende con una medida inesperada: ¡Adiós a una de las multas más comunes!

Las sanciones por este tipo de infracción ascendían hasta los 200 euros Con este reciente cambio la DGT ha eliminado la obligación de llevar este elemento en el vehículo

Durante mucho tiempo, ha sido obligatorio llevar el permiso de conducción encima al momento de conducir un vehículo. Sin embargo, con los avances tecnológicos y la digitalización de documentos, la necesidad de portar físicamente el permiso de conducción se ha cuestionado.

Recientemente, se ha producido un cambio significativo en la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) que ha impactado en una de las infracciones más comunes entre los conductores: la obligación de portar el permiso de conducción físicamente. Según las reglas establecidas por la DGT, hasta ahora era imprescindible llevar el carné de conducir cada vez que se ponía en marcha un vehículo, y aquellos que no cumplían esta norma se arriesgaban a recibir multas de hasta 200 euros.

No obstante, esta situación ha experimentado un giro debido a una reciente modificación introducida por la DGT. Esta actualización permite a los conductores prescindir de portar físicamente su carné de conducir. Sin embargo, es importante destacar que esta nueva disposición no significa que el documento sea innecesario, sino que su formato físico ya no es una exigencia.

Gracias a la innovadora aplicación móvil miDGT, ya no es necesario cargar con el carné de conducir en la billetera o monedero. Esta plataforma revolucionaria te permite identificarte con tus datos personales y tener tu permiso de conducción en formato digital. Ahora, cuando la policía te solicite el carné, bastará con mostrar tu dispositivo móvil será completamente válido y legal. Esta moderna solución simplifica la vida de los conductores al eliminar la necesidad de llevar consigo el documento físico.