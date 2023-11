El 'dardo' de una soltera en First Dates tras un desafortunado comentario "No digas eso"

Pepe e Inma tuvieron una cita que se torció por un comentario

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Pepe e Inma protagonizaron una de las citas de la noche. Él, de 72 años, llegó al restaurante con aires muy subidos y hablando sobre su belleza: "'Soy bajito, pero tengo éxito porque tengo mucha labia. Me encanta el baile y en el baile me siento como 'El Capitán Trueno''. Cuando Carlos Sobera le preguntó sobre cómo le gustaban las mujeres, Pepe respondió con una interminable lista de requisitos.

Inma, de 66 años, se consideraba muy moderna y presumía de tatuajes, algo que no acabó de conquistar a su cita: ''Normalmente te guste o no una señora, hay que halagarla para que se sienta bella''. Ella afirmó: "Le veo bien, que voy a pedir más, una mujer como yo que voy a pedir''.

El primer 'encontronazo' se produjo con el tema de los animales. Mientras que ella admitía ser amante, Pepe se mostró reacio a tener animales en casa: ''Para mí huelen mal en las casas". Algo que no le gustó a Inma fue la manera de su acompañante de referirse a Camilo Sesto, admirado por ambos. "A mí me encantaba mucho, era muy maricón" pronunció, a lo que ella replicó ''No digas eso que está feo. Se dice gay. Hay que respetar''.

Mientras que Pepe se mostraba cada vez menos interesado, Inma pensaba lo contrario. "Le he dado un beso para quedar bien" declaró él. Al final, las diferencias entre ambos hicieron que se marchasen del restaurante separados.