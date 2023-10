Cobrar por ver un piso, dar prioridad a las parejas...las tácticas de los caseros para alquilar una vivienda a raíz de la Ley de Vivienda

La norma obliga a los propietarios a correr con los gastos de las agencias, pero los intermediarios y caseros buscan nuevas 'tácticas'

A pesar de que la Ley de Vivienda aprobada en mayo aspiraba a mejorar la situación en el mercado del alquiler, la realidad es que caseros e intermediarios interesados en alquilar pisos buscan nuevas tácticas con las que poder 'escapar' de los límites normativos. De esta forma, aunque la legislación obligue a "que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato sean a cargo del arrendador", son muchos los casos que hemos escuchado que la sortean.

eldiario.es ha hablado con algunas personas afectadas por estas 'estratagemas', casos que evidencian que por ahora, la nueva Ley de Vivienda no es suficiente.

José ha buscado piso en Madrid durante más de siete meses, y en una de las viviendas se les exigió "adelantar una señal solo por ir a verlo", sin importar si luego le gustaba o no. No se la solicitó una agencia, sino un particular: "me lo dijeron cuando escribí y me sonó muy raro. Pedían que el día de la visita llevase una señal. No sé si era un timo, pero no fui a verlo".

Otro caso similar, pero no parecido, es el de Isabel, aunque no se llama así, pero prefiere ocultar su identidad. Descubrió un piso en un portal online anunciado por una inmobiliaria: "cuando ya fueron claros. Si me interesaba tenía que dar una señal y, si me lo quedaba, si la propietaria decía que me quería como inquilina, me lo descontaban de la primera mensualidad".

Esquivar la Ley de Vivienda es cada vez más común por desgracia, dado que la norma solo recoge la obligación de que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de contrato sean a cargo del propietario del inmueble, pero no va más allá.