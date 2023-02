¡Estos son todos los enfrentamientos de octavos de final de Europa League!

El Betis ha sido el equipo más desafortunado: se verá las caras con el Manchester United El Sevilla se enfrentará al Fenerbahçe y La Real Sociedad a la Roma

Tras una decepción europea más para el Barça, esta vez en la UEFA Europa League, es momento de pasar página porque la competición sigue con o sin los de Xavi.

Este viernes 24 de febrero se ha realizado el sorteo para conocer todos los enfrentamientos de octavos de final, y estos son los equipos a los que se tendrán que enfrentar el Betis, la Real Sociedad y el Sevilla, los representantes españoles que siguen en pie en Europa League.

FC Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Sevilla FC - Fenerbahçe SK

Juventus - SC Freiburg

Bayer 04 Leverkusen - Ferencvárosi TC

Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC

Manchester United - Real Betis Balompié

AS Roma - Real Sociedad de Fútbol

FC Shakhtar Donetsk - Feyenoord

El Sevilla, el club con más títulos de Europa League, va de camino a la final y es que ha sido el equipo español que más suerte ha tenido: el Fenerbahçe no será un rival fácil pero sí asequible. El Betis y la Real Sociedad, sin embargo, se cruzarán con algunos de los equipos más grandes clasificados para octavos de la UEFA Europa League. El Betis se verá las caras en Old Trafford con un Manchester United muy confiado tras eliminar al Barça en play-offs. La Real Sociedad tampoco lo tendrá fácil, ya que viajará a Italia para enfrentarse a la AS Roma de Mourinho.

Todos los encuentros se juegan a doble partido: la ida el 9 y la vuelta el 16 de marzo. El Betis y la Real Sociedad, que se enfrentarán a rivales duros, se aferrarán a la fe de jugar la vuelta en casa.