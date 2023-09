Ansu Fati y el Brighton se estrellan ante el AEK

El Brighton, en su debut europeo, cayó contra pronóstico ante el AEK por culpa de un tanto de Ponce, ex del Elche Roma y Liverpool ganaron, el Ajax empató

El Brighton de Ansu Fati cayó derrotado en casa ante el AEK, en el primer partido europeo de su historia (2-3). El conjunto inglés no tuvo su mejor y no mostró la versión que está enamorando a todo el mundo en la Premier, y aún así, mereció más. Ansu Fati no tuvo su mejor día y no estuvo acertado en la toma de decisiones pese a jugar el partido completo y demostrar que poco a poco va entendiendo lo que le pide De Zerbi.

Se adelantó pronto el AEK por mediación de Sidibé pero a la media hora de encuentro, Joao Pedro se fabricó un penalti, que terminó señalando el VAR, y que transformó él mismo. Parecía que a partir de ahí la cosa cambiaría pero el conjunto griego volvió a adelantarse antes del descanso por mediación de Gacinovic.

Pasada la hora de partido, Joao Pedro de nuevo, sacó un penalti de la nada, gracias a una buena presión, y lo transformó para firmar un doblete. Con el Brighton volcado en busca de la victoria ante su gente, Ponce, el ex del Elche, anotó el tercero de los helenos, que cayó como un jarro de agua fría.

Roma y Liverpool ganan, el Ajax empata

La Roma de Mourinho, finalista de la pasada edición, cumplió con los pronósticos y venció a domicilio al Sheriff de Tiraspol. Kiki en propia puerta adelantó a los romanos, Tovar empató y pasada la media hora Lukaku anotó para sellar los primeros tres puntos de la temporada europea del conjunto romano.

Otro histórico como es el Liverpool, sufrió más de la cuenta en su debut en Europa League. Los de Klopp tuvieron que remontar para sumar la primera victoria. El LASK austríaco se adelantó gracias a Flecker, y no fue hasta la segunda parte que los 'Reds' remontaron. Darwin Núñez empató de penalti, y Luis Díaz y Salah, en los instantes finales, sellaron la remontada para cumplir con los pronósticos.

Cerrando el trío de históricos, el Ajax de Steijn empató (3-3) ante un Marsella que llegaba en una crisis interna total. Forbs y Berghuis adelantaron a los neerlandeses pero Clauss y Aubameyang empataron antes del descanso. En la segunda mitad, Taylor volvió a adelantar al Ajax pero el ex delantero gabonés del Barça firmó un doblete para sellar el reparto de puntos.