¿Qué competencia tiene Ansu en el Brighton?

El jugador cedido por el Barça ya debutó en Premier League en la victoria ante el Manchester United en Old Trafford (1-3) Lo hizo saliendo desde el banquillo sustituyendo a Adam Lallana en el minuto 64 de partido

El hielo ya está roto. Ansu Fati debutó en la Premier League en la contundente victoria del Brighton ante el Manchester United en Old Trafford (1-3). Lo hizo en el minuto 64, sustituyendo a Adam Lallana, situado detrás de Danny Welbeck, la referencia en ataque. Dejó buenas sensaciones, se mostró participativo y André Onana le negó poner la guinda al pastel con una paradón que evitó el cuarto de los de Roberto De Zerbi.

Ansu pudo comprobar que ser titular indiscutible es complicado en este Brighton tan atractivo, y la competencia que tiene por delante es realmente feroz. Sin embargo, la carga de partidos a la que debe hacer frente el equipo isleño -Europa League incluida- asegura minutos para un Ansu que, por talento y polivalencia, puede hacerse un hueco fijo en el once.

Ansu Fati durante su estreno ante el Manchester United | Agencias

Ante el United jugó por dentro, detrás del delantero, y todo apunta a que interpretará ese rol durante gran parte del curso. Aunque se fue de Old Trafford sin el premio del gol, dejó buenas sensaciones y demostró la facilidad que tiene para leer el juego y generar peligro, aún sin tocar el balón. Fue de los que mejor se movió, aprovechando bien los espacios y meitendo buenos balones. En la acción del tanto de João Pedro, el definitivo del Brighton, nació por un desmarque suyo al segundo palo que arrastó a un defensor del United y creó el espacio necesario para el remate del brasileño.

PELIGROSO POR DENTRO

Precisamente el ex del Watford será su principal competidor en la mediapunta, por detrás del delantero. El fichaje más caro de los 'Seagulls' este verano ha caído de pie en el esquema de De Zerbi y ya suma dos tantos en cinco duelos. También Adam Lallana, experimentado futbolista que suma 270 duelos en la Premier, será importante este año. No hay que olvidarse de Julio Enciso. El paraguayo, lesionado de gravedad a finales de agosto, disputó 30 partidos la temporada pasada en los que marcó siete goles y repartió cuatro asistencias. Por desgracia para De Zerbi, su regreso no será hasta dentro de tres o cuatro meses.

EL EXTREMO IZQUIERDO, INTOCABLE

En su posición natural, la de extremo izquierdo, está muy caro jugar. Kaoru Mitoma, una de las grandes estrellas del equipo y sensación del torneo, es amo y señor de esa demarcación. Desborde, uno contra uno y mucha inteligencia avalan la condición de indiscutible del japonés.

Kaoru Mitoma, en una acción contra el Manchester United | Agencias

A su vez, el Brighton se reforzó en verano con Simon Adingra, atacante costamarfileño de 21 años que juega en el extremo izquierdo, aunque De Zerbi también lo está usando por la derecha para repartir minutos con Solly March, que tiene las llaves del extremo derecho.

¿FALSO NUEVE?

Finalmente, la punta de ataque tiene nombre y apellidos: Evan Ferguson. El irlandés de 18 años ha arrancado este curso como un tiro y solo le ha podido frenar una lesión. Tras marcar un 'hat-trick' ante el Newcastle en la jornada 4, se resintió de la rodilla. Ansu podría interpretar un rol de 'falso 9' sin problemas, pero teniendo en cuenta lo que demanda De Zerbi para su referencia en ataque, se trata de un escenario con pocos números.

Evan Ferguson sumó minutos en el tramo final de partido ante el Manchester United | Agencias

Danny Welbeck es el ariete suplente, que fue titular y primer goleador ante el Manchester United, y De Zerbi, que dio minutos tanto a João Pedro como a Ansu, dio pistas sobre las intenciones que tiene con el español. Cuando sustiuyó al inglés, optó por colocar al brasileño en la punta de ataque para situar al jugador cedido por el Barça en la mediapunta.

El gran interrogante será su adaptación a la dureza de la Premier League, así como que su estado físico le acompañe para poder explotar su abanico de recursos ofensivos, que no son pocos. Verle formando delantera con Mitoma, March y Evan Ferguson es un escenario cuanto menos estimulante. ¿Se dará el próximo jueves, en el estreno de los 'Seagulls' en la Europa League ante el AEK Atenas?