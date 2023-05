Satoransky: "Hoy queríamos ganar tanto que no funcionamos tan bien como equipo"

El FC Barcelona perdió ante el Real Madrid en semifinales por 66-78 El checo anotó 7 puntos, dio 11 asistencias y capturó 3 rebotes

El base del Barça Tomas Satoransky señaló que la escuadra no funcionó "tan bien como equipo" en la semifinal de la Final Four de la Euroliga, que perdió contra el Real Madrid (66-78), por las ganas que los jugadores tenían de ganar el encuentro.

"Queríamos resolverlo por nuestra cuenta y no funcionamos como equipo, algo que sí habíamos hecho en los últimos meses. Nos precipitamos muchas veces", analizó el jugador checo en declaraciones a Catalunya Ràdio tras el duelo disputado en Kaunas.

En este sentido, lamentó la "muy mala segunda parte" como una de las claves que explican el resultado final. "Estuvimos muy mal en ataque y en otras cosas, es difícil de explicar", agregó.

"No sé qué puede pasar por la cabeza de cada jugador. Hay mucha presión, pero la verdad es que algunos no hemos estado bien. Difícil de explicarlo por otros. Hoy queríamos ganar tanto que no funcionamos tan bien como equipo", concluyó.