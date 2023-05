El 1x1 del Barça ante el Real Madrid en las semifinales de la Final Four de la Euroliga

El equipo azulgrana volvió a naufragar ante los blancos y cayó por 66-78 Nikola Mirotic tan solo anotó tres puntos en todo el partido

El FC Barcelona se vuelve a quedar sin la Euroliga. El equipo de Sarunas Jasikevicius volvió a perder tal y como ocurrió la pasada temporada ante el Real Madrid por 66-78 en un mal partido en el que el entrenador lituano y sus hombres se volvieron a ver superados por el equipo blanco.

Nikola Mirotic firmó una actuación muy pobre anotando tan solo tres puntos, en uno de los peores partidos que se le recuerda con la camiseta del Barça. El capitán azulgrana tan solo anotó uno de los 10 lanzamientos que intentó a canasta. Por su parte, Edy Tavares destrozó el juego interior del Barça firmando 20 puntos y 11 rebotes.

Estas son las notas de los jugadores del Barça tras caer ante el Real Madrid en las semifinales de la Euroliga.

El mejor. El único que apareció y respondió en ataque. Se cargó de faltas en el inicio de la segunda mitad y no pudo tener más continuidad

No jugó. Incomprensible

Irreconocible. No le salió nada. Anulado por Eli N'Diaye, por la zona del Madrid, por Hezonja. Una decepción tremenda su actuación en estas semifinales. Su partido requiere de mucha autocrítica.

3

Sarunas Jasikevicius

SUPERADO

Con el horrible partido de Mirotic, no se entendió la no presencia de Mike Tobey en pista para tratar de castigar el juego interior del Madrid. No consiguió dar con la tecla ni aportar soluciones, sobre todo en una segunda mitad en la que Chus Mateo le ganó la partida con claridad. Su continuidad dependía de ganar la Euroliga, así que a ver que ocurre con su futuro