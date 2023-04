Obradovic: "No es bueno ni para el baloncesto, ni el Real Madrid ni Partizán"

El entrenador del Partizán se mostró satisfecho, a pesar del incidente final, por el segundo triunfo de los suyos en Madrid (0-2) "Los árbitros han explicado que hay una regla que los jugadores de banquillo si invaden la pista están fuera. Y han decidido dar por acabado el partido", aseguró

Zeljko Obradovic, entrenador del Partizán, puso el acento en que no haya consecuencias a la pelea que terminó antes de tiempo el segundo partido del playoff entre el Real Madrid y el Partizán, y subrayó que "esto no es bueno ni para el baloncesto, ni para el Real Madrid ni para el Partizán".

"Hemos venido a jugar contra el Real Madrid, un gran equipo. Ahora tenemos 2-0, y estamos muy contentos por la manera que hemos jugado y porque hemos merecido ganar", dijo Obradovic.

"Necesitamos ganar un partido más y no será nada fácil. Seguro que el Madrid va a contar con Tavares. Tenemos que tener con mucho cuidado", añadió.

Respecto a la pelea, Obradovic se mostró conciliador. "No sé qué puedo decir. Creo que esto que ha ocurrido no es bueno para el baloncesto, para el Madrid o el Partizán. Los jugadores tienen emociones, se han saludado al final y no pasa nada. Desde este momento voy a intentar calmar las cosas, quiero que se hable de baloncesto. Aquí siempre se trató bien a todo el mundo. En Belgrado voy a intentar calmar a toda la gente. No van a hacer nada contra el Real Madrid. Necesitamos hablar de baloncesto", subrayó.

"Los árbitros han explicado que hay una regla que los jugadores de banquillo si invaden la pista están fuera. Y han decidido dar por acabado el partido", eso es lo que nos han dicho al final", dijo.

"No hay que darles más vueltas, da igual quien empezara o quien no, hay que hablar de baloncesto", finalizó Zeljko Obradovic.