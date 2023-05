¿Por qué Llull no tiene suspensión ni hay más sancionados?

La máxima competición continental ha sacado a la luz los motivos que llevaron al Juez Disciplinario Independiente a imponer sanciones a solamente cuatro jugadores El primer partido en tierras serbias entre Partizán y Real Madrid dará lugar esta noche de martes a las 20:30 horas, donde se espera un ambiente hostil para el conjunto blanco después de lo ocurrido en Madrid

La pelea multitudinaria entre los jugadores del Real Madrid y el Partizán en los instantes finales del segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga conllevó cuatro sanciones, aunque hubieron más jugadores implicados en la tangana. La Euroliga explicó y aclaró ayer lunes los motivos que llevaron a sancionar a, solamente, cuatro jugadores: Guerschon Yabusele (5) y Gabriel Deck (1) del Real Madrid, y a Kevin Punter (2) y Lessort (1) del Partizán.

En las explicaciones de la máxima competición continental, el Juez señala que "de conformidad con el artículo 43 del Código, la presunción de veracidad debe aplicarse con respecto al informe del Árbitro Principal en el acta del partido, así como al informe adicional. [...] Si bien el informe del Árbitro Principal puede ser impugnado, el Real Madrid y el Partizan no discutieron la exactitud del mismo, con la excepción del Real Madrid, que argumentó que el Sr. Musa (A31) ‘no intercambia golpes con el jugador B7, sino que es él quien los recibe del jugador B7″.

Además, el comunicado añadía que "de todas las imágenes de vídeo que se pusieron a su disposición, el Juez considera que si bien algunos otros jugadores pudieron haber tenido contacto con los jugadores del equipo contrario, ello no puede ser calificado como agresión física o intento de agresión física y, por tanto, no puede considerarse una infracción del artículo 27.1.a) del Código”.

¿Por qué el juez no sancionó a Sergio Llull?

En los instantes finales del segundo encuentro, una falta antideportiva de Sergio Llull a Kevin Punter desató la trifulca entre conjuntos. Ambos jugadores se encararon, pero entre ellos no fue a más. Aunque vistas las sanciones, a Punter le han caído dos partidos y al español ninguno; es por ello que los aficionados al baloncesto se preguntan por qué el base blanco no recibió ningún castigo.

En las explicaciones de la Euroliga se ha informado de lo siguiente: “Tal y como se recoge en la decisión del Juez, debido a que el Sr. Llull cometió una falta antideportiva que fue sancionada en el terreno de juego, la conducta del Sr. Llull no es competencia del Juez de Disciplina. Si el Sr. Llull no hubiera cometido una falta antideportiva, es posible que no se hubiera producido toda la trifulca, pero en vista de que el Sr. Llull no protagonizó ninguna agresión física durante la trifulca, el equipo arbitral acertadamente no descalificó al Sr. Llull". Por lo tanto, el Juez Disciplinario no puede imponer sanción alguna a Sergio Llull.