La inexplicable triple bula de 'Yabulasele'

El francés jugó 35 minutos con el Madrid ante el Zaragoza tres días después de su penosa agresión sobre Exum Es la tercera vez que Yabusele sale indemne tras amedrentar a un árbitro en el Palau e infringir el régimen blanco

Al madridismo se le llena la boca hablando de valores y de un una supuesta superioridad moral. El problema es cuando hay que trasladar esos pensamientos grandilocuentes a la realidad y lo sucedido con Guerschon Yabusele es una muestra más de esta dicotomía al disputar este domingo 35 minutos en la victoria ante el Casademont Zaragoza (93-86).

Todo ello cuando el pasado jueves, el ala-pívot francés ofreció otra imagen vergonzosa con una agresión flagrante sobre el exazulgrana Dante Exum, al que lanzó con violencia al suelo con una llave propia de las artes marciales que podría haberle provocado una lesión gravísima.

Fue uno de los episodios de la batalla campal que se desató en el WiZink Center cuando el equipo que dirige (o eso intenta) Chus Mateo ya había asumido el 0-2 ante el Partizan en los cuartos de final de la Euroliga. Todo empezó cuando Sergio Llull, el jugador que hizo una peineta a la afición del Palau, agredió con el puño casi cerrado a Kevin Punter sin opción de jugar la bola.

Los medios de comunicación capitalinos abrieron sus ediciones polideportivas al día siguiente especulando incluso con una sanción de cuatro años sin jugar la Euroliga en una muestra clara de la gravedad de unos hechos en los que tampoco estuvieron a la altura sobre todo el argentino Gaby Deck ni los 'crno-beli' (blanquinegros) Mathias Lessort ni el citado Punter. Eso sí, con el paso de las horas fueron suavizando su posición hasta el punto de casi victimizarlo.

Yabusele jugó este domingo ante el Zaragoza... como si nada | EFE

Pues bien, por arte de magia o no tanto, el juez único de la Euroliga optó por no ejemplarizar con Yabusele y se conformó con desempolvar su ábaco y contar cuántos partidos podrían quedarle al internacional galo esta temporada. Veamos. La serie contra el Partizan podría irse a cinco partidos y después faltarían unas hipotéticas semifinal y final. Pues solo cinco partidos. No es la primera vez que Yabusele sale casi indemne de una situación grave.

Y la gran sanción que dejó caer el club en sus medios afines para tranquilizar la enorme marejada que se había levantado en el seno del baloncesto se quedó en agua de borrajas, en mera palabrería. Chus Mateo no ha dudado a la hora de hacerle jugar casi todo el partido ante los de Porfi Fisac, ensuciando así la Liga Endesa.

Dotado de unas condiciones extraordinarias a nivel físico y de una capacidad de desborde únicas en Europa tanto en el poste bajo como en el perímetro, en el rebote o a la hora de irrumpir desde fuera, quizá su único punto débil es la defensa de los rivales cuando tiene que tirar de piernas. Pero aquí se habla de otra cosa.

Captura de Yabusele en el Palau abalanzándose a un árbitro | TWITTER

En la retina de los espectadores del Palau ha quedado grabado lo sucedido el 16 de junio de 2022 en el segundo partido de la final de la Liga Endesa, cuando Yabusele se abalanzó sobre uno de los árbitros y le espetó todo tipo de barbaridades en una situación inadmisible... pero no recibió sanción alguna de la ACB y siguió colaborando al merecido título liguero blanco por 3-1.

Unos meses antes, el 30 de marzo, el internacional francés protagonizó un serio incidente al irse presuntamente de fiesta junto a Thomas Heurtel y Trey Thompkins en Atenas la noche antes de la derrota madridista en la pista del Panathinaikos. Curiosamente, el club tomó serias medidas contra el exazulgrana y contra el estadounidense, pero Yabusele se libró.

El Madrid castigó a Heurtel... pero no a Yabusele | EFE

Por tanto, en apenas un año el potente ala-pívot madridista ya ha disfrutado de tres bulas de todo tipo tras agredir a un compañero de profesión, amedrentar a un árbitro y atentar contra el régimen interno de su club. Su único castigo es que no jugará más en esta Euroliga, algo positivo para el buen nombre de esta competición.