Oficial: Así quedan las sanciones de la Euroliga tras la 'batalla' en Madrid

Guerschon Yabusele, Kevin Punter, Mathias Lessort y Gabriel Deck han sido los jugadores sancionados El tercer partido de la serie se disputará el próximo martes 2 en el Stark Arena de Belgrado

La Euroliga ya ha anunciado las sanciones tras la 'batalla' vivida anoche en el Wizink, en el segundo partido del Playoff entre Real Madrid y Partizán, que se acabó llevando el conjunto serbio por 80-95.

La terrible tangana dejó en segundo plano una superioridad del conjunto que dirige Zeljko Obradovic, dominador del encuentro de principio a fin, y que cuenta con un triple 'match ball' para lograr el billete para la Final Four de la Euroliga.

El capitán del Real Madrid, Sergio Llull, fue el principal culpable de iniciar la pelea. Una falta antideportiva desmesurada a Kevin Punter, cuando el partido ya estaba decantado, provocó que el '7' de Partizán se revolviese hacia Llull tras su agresión. En ese momento, Guerschon Yabusele y Gabriel Deck entraron en acción, llevando a cabo el francés una llave de judo al ex azulgrana Dante Exum, que acabó con una lesión importante en el pie que le puede dejar en el dique seco hasta final de temporada. Tampoco se quedó corto un Mathias Lessort que 'repartió' a diestro y siniestro y volteó a Dzanan Musa con otra acción lamentable.

Los árbitros decidieron dar el partido por acabado cuando todavía quedaba más de minuto y medio, tras descalificar a un total de 21 jugadores que habían sido protagonistas directos e indirectos del altercado. Zach LeDay, Vincent Poirier y Sergio Llull fueron los únicos jugadores que no fueron eliminados. Al no haber un mínimo de dos jugadores en cada equipo para continuar con el partido, el encuentro quedó resuelto con el 80-95 que reflejaba el marcador.

La Euroliga no ha aprovechado la oportunidad para marcar un precedente con sanciones ejemplares, y la más dura ha sido a Yabusele, que queda suspendido los próximos cinco partidos de Euroliga. Por su parte, Punter ha sido sancionado con dos, mientras que Lessort y Deck tan solo han recibido uno. Llull, Musa, o Nunnally han quedado sin castigo. A nivel económico, la Euroliga ha multado con 50.000 euros a cada equipo por lo sucedido, y el organismo ha confirmado que las decisiones son inapelables.

