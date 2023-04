¿Cuántos partidos de sanción le hubiesen caído a Yabusele en la NBA?

La Euroliga tan solo ha castigado al jugador del Real Madrid con cinco partidos tras la llave de judo que le hizo a Dante Exum La competición ha perdido una oportunidad de oro para aplicar una sanción ejemplar

Incredulidad tras el anuncio de las sanciones por parte de la Euroliga tras la 'batalla' producida en el Real Madrid-Partizán. La competición europea de baloncesto ha sido muy laxa a la hora de sancionar a los protagonistas de la pelea vivida en el tramo final del segundo encuentro del Playoff, y la sanción más dura ha sido para un Guerschon Yabusele que no podrá jugar los próximos cinco partidos.

Junto al francés, Kevin Punter y Mathias Lessort, de Partizán, han sido castigados con dos y un partido respectivamente, mientras que en el conjunto blanco, el argentino Gabriel Deck tampoco podrá jugar el partido del próximo martes. Ni rastro de sanción para Sergio Llull, Dzanan Musa o James Nunnally, implicados también en el altercado. Junto a los partidos de sanción, cada equipo tiene que afrontar una multa económica de 50.000 euros.

La sanción para Yabusele es surrealista, ya que la imagen del interior del Real Madrid haciéndole una llave más propia del judo a Dante Exum, mancha la imagen de la competición de por vida. El interior, totalmente desbocado, tuvo que abandonar la pista del Wizink acompañado por su pareja, la única que logró encontrar algo de serenidad en el jugador. La actitud del jugador fue criticada ampliamente por gran parte de su propia afición, aunque no faltaron los habituales energúmenos que le aplaudieron.

¿Cuándo volvería a jugar Yabusele en Euroliga?

En un supuesto escenario en el que la serie entre Real Madrid y Partizán se alargase hasta el quinto partido y ganasen los serbios, Yabusele ya podría volver a jugar Euroliga en la tercera jornada del próximo curso. En el hipotético caso que el conjunto blanco se clasificase para la final a cuatro, Yabusele ya podría comenzar la próxima temporada desde el inicio. Si el conjunto serbio resuelve el cruce el próximo martes, el '28' blanco tan solo se perdería cuatro partidos de la siguiente temporada. Ver para creer.

La sanción, que ha incendiado las redes sociales y ha indignado a gran parte de la afición del mundo de baloncesto, abre el debate sobre cuál hubiese sido el castigo si la acción se hubiese producido en la NBA. Los castigos en la mejor liga de baloncesto del planeta suelen ser mucho más estrictos, y no hay dudas de que una acción como la de Yabusele hubiese sido castigada con muchos más partidos que los que ha decidido imponer la Euroliga.

Ron Artest y su pelea a puñetazos con un aficionado

La sanción más sonada en toda la historia de la NBA fue la que la liga le impuso a Ron Artest en 2004. El por entonces jugador de los Indiana Pacers saltó a la grada en un partido ante los Pistons, jugado en Detroit, después de que le lanzasen una bebida y empezó a soltar puñetazos en una escena insólita y que es prácticamente imposible de repetir. Sus compañeros Stephen Jackson y Jermaine O'Neal también se sumaron a la pelea, y la NBA no tuvo piedad: 86 partidos de sanción y cinco millones de dólares de multa para Artest, 30 encuentros y 1,7 millones a Jackson y 15 partidos y 4,1 millones a O'Neal.

Casi 70 partidos por agredir a tu propio entrenador

En 1997, Latrell Sprewell, de los Golden State Warriors, no tuvo mejor idea que agredir a su entrenador, P.J. Carlesimo. Pese a que la franquicia lo sancionó inicialmente con 10 partidos, finalmente acabaron rescindiendo su contrato, y la NBA elevó a 68 partidos la sanción. Ya no pudo volver a jugar hasta la siguiente temporada, de la mano de los New York Knicks.

Duelo de 'pistoleros' entre Arenas y Crittenton

Inolvidable es también lo sucedido a finales de 2009 entre Gilbert Arenas y Javaris Crittenton, 'compañeros' en los Washinghton Wizards. Tras una discusión en el vestuario, ambos jugadores se apuntaron con pistolas, que por suerte no estaban cargadas. La NBA sancionó con 50 partidos a Arenas y 38 a Crittenton. El episodio arruinó sus carreras en la liga: el 'Agente cero' no volvió a ser el mismo, y Javaris no volvió a disputar ningún otro partido en el campeonato.

Agresiones faciales

Con 28 partidos fue suspendido Kermit Washington, jugador de los Lakers en 1977 tras golpear en la cara al jugador de los Houston Rockets, Rudy Tomjanovich, igual que hizo Carmelo Anthony en su etapa en los Nuggets al jugador de los Knicks, Mardy Collins. En este episodio, 'Melo' fue sancionado con 15 partidos.

Una trifulca parecida en la Euroliga hace 10 años

En clave Euroliga, en 2013 ocurrió algo parecido a lo acontecido en el Real Madrid-Partizan, aunque ni mucho menos llegó a la gravedad de lo ocurrido en el Wizink. Jugaban Olympiacos y Galatasaray, y en la batalla por el rebote de un tiro libre, Mirza Begic y Pops Mensah-Bonsu se enzarzaron a puñetazos. Georgios Printezis se unió a la pelea, y además de una multa simbólica, Begic fue sancionado con cuatro partidos, mientras que Mensah-Bonsu y Printezis fueron castigados con tres.

En definitiva, la Euroliga ha perdido una oportunidad de oro para llevar a cabo un castigo ejemplar. Queda la sensación que destrozar cualquier partido con unos episodios tan lamentables como los vividos sale muy barato.