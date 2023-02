El britànic Jaimie Cook i l’equip d’Itàlia, guanyadors de la Copa del Món de Floret Júnior Masculí de Sabadell 2023

El Pavelló Municipal d’Esports de Sabadell ha estat l’escenari de la Copa del Món de Floret Júnior Masculí

Una competició que ha estat un èxit tant d’organització per part de la Federació Catalana d’Esgrima; com de participació, amb la presència de 112 tiradors (competició individual) i de 12 equips (competició per seleccions nacionals).

El triomf a la prova individual ha estat pel britànic Jaimie Cook, després de superar a l’enfrontament decisiu a l’italià Giuseppe Franzoni per 15-14. D’altra banda, a la prova per equips, el combinat italià ha fet bona la superioritat mostrada durant gran part del torneig i ha aconseguit la medalla d’or, per davant de França.

Tot, en una jornada molt productiva on s’ha combinat la professionalitat de l’esport d’alt nivell amb el bon ambient entre competidors i nacions participants.