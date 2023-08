L'AE Les Corts UBAE fa història i guanya la primera Copa Catalunya sènior femenina

El partit ha estat igualat fins la segona part, quan les mamuts han posat la directa D'altra banda, l'Industrias Santa Coloma ha guanyat al Barça la seva tercera Copa Catalunya

27 d’agost de 2023, Martorell: data històrica per les mamuts. L’AE Les Corts UBAE ha guanyat 0 a 3 davant l’AECS L’Hospitalet i aconsegueix la primera Copa Catalunya Sènior femenina de futbol sala. El Pavelló Esportiu Municipal de Martorell s’ha tornat a vestir de gala amb un gran ambient per gaudir d’una final molt disputada, igualada i en què no s’ha decidit fins a l’equador de la segona meitat quan l’AE Les Corts UBAE ha sentenciat gràcies a un golàs d’Helena Rodríguez i a una diana de Martita González. Al final, celebració i triomf històric per les mamuts que aconsegueixen començar la temporada guanyant el títol i es mostren preparades pel debut a Primera RFEF Futsal femenina.

La final de la Copa Catalunya Sènior femenina de futbol sala ha començat igualada, amb nervis i tensió dels dos equips que han competit durant els primers moments. L’AECS L’Hospitalet ha tingut oportunitats per col·locar-se per davant del marcador, ha perdonat, i l’AE Les Corts UBAE ha anat agafant confiança conforme han passat els minuts. Aina Torrents, amb una gran definició, ha obert la llauna del marcador i amb el 0 a 1 s’ha arribat al descans.

L’AE Les Corts UBAE ha sentenciat la final al principi de la segona part quan, Helena Rodríguez, de falta directa i amb una canonada imparable, ha col·locat el 0 a 2 al lluminós. I, sense temps de reacció, i amb un ràpid contraatac, Martita González ha establert el 0 a 3. L’AECS L’Hospitalet ha tingut dues clares oportunitats per escurçar diferències amb dos llançaments de deu metres, però Clàudia Hernández els ha aturat els dos i no ha donat cap opció. L’AE Les Corts, per mitjà de Paula Guix, també ha tingut una clara ocasió per augmentar diferències, però el marcador ja no s’ha mogut més i l’AE Les Corts UBAE s’ha proclamat campiona de la Copa Catalunya Sènior femenina de futbol sala.

Per la seva banda, cal destacar també que l’Industrias Santa Coloma ha guanyat 3 a 2 davant el Barça per conquerir la 3a Copa Catalunya de futbol sala de la seva història, després de les 2012 i 2019.