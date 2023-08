La FCOC participa en la trobada Internacional de directors tècnics

Més de 10 nacions van contribuir a una conferència a Àustria Tots els països punters van compartir com funcionava l’organització de la seva estructura federativa

Faak am See, Carinthia (Àustria) va ser l’escenari d’una trobada internacional de directors tècnics de les diferents federacions de curses d’orientació. Més de 10 nacions van contribuir a una conferència on hi va poder participar el director tècnic de la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya, Pau Llorens.

Tots els països punters van compartir com funcionava l’organització de la seva estructura federativa així com un detall exhaustiu del seu funcionament Intern.

Per a la FCOC va ser una oportunitat per a incorporar millors pràctiques dins dels seus projectes de futur tal com el GTO i el projecte de seleccions catalanes.