Un virus estomacal merma al Espanyol antes de medirse a Osasuna

Diego Martínez aseguró que varios jugadores están afectados, aunque no quiso dar más detalles "No sabemos los minutos que pueden tener, ni cómo va a afectar a su resistencia", explicó el técnico

El Espanyol se ha visto atacado por un enemigo inesperado. Justo cuando el equipo perico había empezado a enderezar el rumbo con una revitalizante victoria contra el Valladolid, la plantilla blanquiazul se ha visto afectada por un virus estomacal que ha afectado a varios futbolistas.

"No sabemos los minutos que pueden tener. No sabes cómo puede afectar eso a la musculatura y a la resistencia y más en un duelo como este, que será intenso y con ritmo. Esperemos que no vaya a más y, sobre todo, que no surjan más casos", aseguró Diego Martínez en la víspera del partido contra Osasuna.

El preparador blanquiazul no quiso concretar el número ni la identidad de los futbolistas afectados, ni tampoco si el cuerpo médico prevé que puedan saltar al campo este jueves en El Sadar, pero en cualquier caso se trata de un contratiempo inesperado para el Espanyol.