El virus, enemigo inesperado para el Espanyol en El Sadar

Reforzado por el triunfo contra el Valladolid, el cuadro perico visita Pamplona mermado por un virus estomacal Joselu, el goleador del equipo con siete tantos, pondrá a prueba su racha ante un rival que se le resiste

El Espanyol continúa abonado al más difícil todavía. Después de que el equipo que dirige Diego Martínez lograra el pasado domingo una catártica victoria, la segunda de la temporada y la primera en el RCDE Stadium, el conjunto perico se ha visto afectado por un virus estomacal a pocas horas de visitar a Osasuna en el siempre exigente estadio de El Sadar.

“Hay ciertos jugadores con un proceso vírico que les ha afectado el estómago y no sabremos si estarán o cuánto estarán”, avisó el técnico blanquiazul, que no quiso concretar la identidad de los afectados: “El partido de Pamplona va a ser de mucho ritmo, muy intenso, de una exigencia mental enorme y no sabemos cómo afectar esto al rendimiento, a la musculatura y a la resistencia del esfuerzo continuado. Esperemos que no vaya a más y, sobre todo, que no surjan más casos”.

¿Punto de inflexión?

Pese a la incertidumbre que supone desconocer el nombre de los jugadores afectados, lo cierto es que el Espanyol aspira a que la victoria del pasado domingo contra el Valladolid marque un punto de inflexión en la temporada. Aunque en Cornellà- El Prat saben que Osasuna será un rival exigente en la parcela física, lo cierto es que los ánimos están altos.

El goleador Joselu está en estado de gracia, y ya suma siete tantos en la competición, aunque nunca ha visto puerta ante el conjunto rojillo en los siete enfrentamientos previos. Por otra parte, el Espanyol ha recuperado la fiabilidad defensiva y limitado los errores individuales que tantos puntos le costaron en las primeras jornadas.

Asimismo, Diego Martínez recuperará a Braithwaite tras sanción, pero no podrá contar con los lesionados Gori, Rubén Sánchez ni Adrià Pedrosa. Además, Dani Gómez y Sergi Gómez son duda por molestias físicas.

Osasuna, estancado

Pese a tratarse del sexto mejor equipo en casa de la competición, el equipo navarro ansía una balsámica victoria que corte las cuatro jornadas que llevan sin ganar. La acumulación de minutos y la necesidad de sorprender podrían impulsar a Jagoba Arrasate a tocar alguna tecla, si bien la única novedad que se da por sentada es el regreso del central Unai García tras sanción.

Alineaciones probables

Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Chimy Ávila, Lucas Torró, Darko, Rubén García; Aimar Oroz, Budimir.

Espanyol: Lecomte; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Oliván; Vini Souza, Edu Expósito; Puado, Darder, Braithwaite y Joselu.