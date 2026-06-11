Urko y Rubén Sánchez, los dos 'potenciados' del año en el Espanyol

La temporada 2025-26 dejó sensaciones encontradas en el Espanyol. El equipo de Manolo González atravesó fases de rendimiento muy distintas y, aunque cerró el curso sin el sufrimiento de la permanencia en la última jornada, tampoco logró alcanzar los objetivos más ambiciosos que se habían planteado por el gran inicio de temporada.

Sin embargo, más allá de los resultados sobre el césped, el ejercicio también dejó algunas noticias positivas en términos de patrimonio deportivo. Entre ellas destacan especialmente los casos de Urko González de Zárate y Rubén Sánchez, los dos únicos futbolistas de la plantilla que han aumentado su valor de mercado en la última actualización de 'Transfermarkt'.

La revisión realizada por el portal especializado refleja una ligera caída del valor global de la plantilla blanquiazul, que pasa de los 124,2 millones de euros registrados en marzo a los 122,75 millones actuales. El descenso no es especialmente significativo, pero sí rompe la tendencia al alza que el club había experimentado en los meses anteriores.

En ese contexto, las revalorizaciones adquieren todavía más importancia. Y ahí aparecen dos nombres propios. El primero es Urko. El centrocampista ha elevado su tasación hasta los 12 millones de euros, dos más que en la anterior actualización. El incremento supone un crecimiento del 20% y le consolida como uno de los activos más valiosos de la plantilla.

Urko González pide calma ante el Athletic / Dani Barbeito

La evolución del futbolista vasco ha sido una de las noticias más positivas para el Espanyol durante el curso. Su rendimiento, continuidad y capacidad para asentarse en el equipo le han permitido ganar peso tanto dentro del campo como en el mercado.

El otro jugador que mejora sus registros es Rubén Sánchez. El lateral derecho alcanza un valor de mercado de 1,8 millones de euros tras aumentar 300.000 euros respecto a la revisión anterior. El porcentaje de crecimiento es idéntico al de Urko, un 20%, aunque en una escala económica diferente.

Rubén Sánchez, lateral del Espanyol, en Vitoria / Carlos Mira - RCDE

Su caso también tiene valor estratégico para el club. La capacidad de generar futbolistas propios que incrementen su cotización sigue siendo uno de los grandes retos del Espanyol en su intento de fortalecer el proyecto a medio plazo.

Mientras Urko y Rubén avanzan, buena parte de la plantilla se mantiene estable y otros futbolistas pierden valor. Entre los descensos aparecen nombres como José Salinas, Miguel Rubio, Leandro Cabrera, Pere Milla, Kike García o Marko Dmitrovic. En la mayoría de los casos se trata de ajustes vinculados a la edad, la falta de protagonismo o una menor proyección de mercado.

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La fotografía general sitúa al Espanyol en la duodécima posición de LaLiga en cuanto al valor de su plantilla, con 122,75 millones de euros. Se mantiene en una zona intermedia del campeonato, lejos de los grandes proyectos económicos del fútbol español, pero por encima de varios rivales directos en la lucha por la permanencia y la consolidación en Primera.