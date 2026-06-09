Monchi ve "suficiente" el límite salarial del Espanyol y desvela los planes del mercado

No se habla de otra cosa en el RCD Espanyol. Siempre viene bien el descanso con buenas noticias -salvación en la jornada 37- para apuntar a la nueva temporada con ilusión. Pero, en esta ocasión, un suceso ha cambiado todo tema que tenga que ver con la actualidad perica: la presentación de Monchi como director general deportivo justo al cierre de la campaña.

Ahora, junto a un Manolo González ratificado, el de San Fernando está totalmente enfocado en que el proyecto blanquiazul llegue a buen puerto, y detalló cómo ha sido el proceso para ello en 'Radio Marca': "Ha sido un mes muy intenso. Intento adaptarme al club, a la ciudad, recuperando sensaciones que tenía aparcadas. Pero, si te soy sincero y tengo que resumirlo con una palabra, estoy contento".

Aficionados del Espanyol, en un partido de la temporada 25/26 / Valentí Enrich

Sabe el andaluz que, en primera instancia, el objetivo es claro: estabilizarse en Primera. "La gente quiere aburrirse un poco. Llevan tres años en los que sufren. A ver si hay finales de temporada donde no estemos tan tensionados. Me he encontrado un club, quizá, más grande de lo que veía fuera. Instalaciones buenas y un proyecto que mira hacia arriba".

Tiene claro Monchi que, para sentar esas bases, bien vale la constancia: "No quiero constuir un proyecto pasajero ni que toque el éxito de manera esporádica. La idea es actuar en corto, medio y largo plazo".

Se prevén movimientos

Sobre lo que respecta al mercado, desveló que el Espanyol tendrá movimientos varios en esta ventana: "Estamos en un momento donde hay que hacer más cambios de lo normal. En eso estamos de acuerdo Manolo y la directiva. Hace falta ejecutar ese plan y encontrar esos jugadores. Traer jugadores que eleven el nivel y la competitividad. Intentar que la plantilla tenga el máximo de jugadores de un nivel parejo".

Un detalle siempre salta, eso sí: el límite salarial. Su pasada experiencia en el Aston Villa y los millones invertidos contrastarán con un mercado en el que deben ir más medidos: "No ha habido mucho cambio, es diferente a lo que hay en la Premier. Allí no hay límites, sino sanciones. Aquí estamos algo más limitados pero bueno, son las reglas, que funcionan para todos... a priori. Tenemos un límite salarial justo, pero es suficiente para intentar abordar lo que queremos". Y, puntualmente sobre las necesidades, destacó: "Necesitamos algo más de velocidad, físico y juego aéreo".

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Finalmente, dejó claro Monchi que "la idea es tener la plantilla, el grueso más importante, lo antes posible". "Pero tampoco vamos a precipitarnos por cerrar una operación si no estamos convencidos. Si hiciéramos una estadística, de los fichajes que se hacen a final de mercado hay un porcentaje altísimo de malos rendimientos", añadió.