Ultimátum del Espanyol a Ramis

El RCD Espanyol ha mandado un ultimátum a Luis Miguel Ramis. El técnico espanyolista sigue en la cuerda floja tras la derrota contra el Eldense, aunque tendrá una última oportunidad este domingo contra el Levante para poder recuperar la confianza perdida por parte de la dirección del club. Ganar es la condición para que el entrenador siga en los banquillos del equipo... por ahora.

El técnico tarraconense aterrizó en Barcelona para sustituir a Luis García en los banquillos del equipo perico. La esperada revolución de Ramis no ha terminado nunca de llegar, incluso empeorando los números del anterior entrenador. La propiedad china no es proclive a tomar decisiones drásticas, aunque tienen constancia de que la plantilla no está con el técnico.

La derrota contra el Eldense, un partido marcado en rojo en el calendario como la oportunidad perfecta para cambiar la dinámica del equipo, parece haber colmado la paciencia de la dirección del club, que estarían buscando un cambio en los banquillos para tratar de revertir la situación. De momento, la destitución de Ramis no será inminente, aunque el entrenador sabe ahora que tiene un ultimátum para recuperar la confianza perdida.

El partido este domingo contra el Levante será la última oportunidad para que el entrenador pueda romper la mala racha de resultados del equipo. En el Stage Front, una afición perica frustrada por el cuestionable rendimiento de su equipo dictará sentencia sobre el futuro de Luis Miguel Ramis en los banquillos del Espanyol. De llegar la revolución debe hacerlo ahora, porque de momento los números no dan para conseguir el ascenso directo, el único objetivo prioritario del club.