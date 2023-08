Garagarza confía en la plantilla

El director deportivo del Espanyol compareció en rueda de prensa para dar explicaciones sobre los episodios vividos ante el Albacete "No quería medallas, solo escuchar, sentir a la gente y dar la cara y las gracias", explicó el de Mutriku

El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, compareció este miércoles ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre los episodios vividos al finalizar el encuentro ante el Albacete y para analizar la situación del mercado de cara a reforzar una plantilla que considera “muy potente”.

“Está siendo difícil, muy duro, no he vivido esto nunca. Hay un desgaste brutal, pero con un día a día de trabajo y de máxima exigencia”, comenzó valorando Garagarza, que afirmó estar “muy feliz” porque ve “mucho sentimiento y energía”.

Ya refiriéndose a la charla con la afición desplazada al Carlos Belmonte, el director deportivo explicó que “el acercamiento a la gente es importante”. “Al salir del ascensor me quedé sorprendido y nervioso con la reacción que tuvimos de los aficionados. Me impactó y es lo que me mantiene con energía. Tenía pensado bajar al terreno de juego sin consultar con nadie. Si el equipo ganaba, yo no tenía nada que hacer ni demostrar, pero si no ganábamos lo tenía muy analizado”, explicó Garagarza. “No quería medallas, solo escuchar y sentir a la gente. Dar la cara y las gracias porque en Albacete y a 40 grados había mil personas habiendo sufrido un empate en los últimos minutos. Vi a gente llorar y está siendo complicado”, añadió.

El responsable del área deportiva dejó claro que ese gesto “no es habitual”, pero expresó que “en momentos difíciles” quiere “aparecer ante una afición que todavía siente el impacto del descenso”.

Además de dar la cara con la afición, el de Mutriku también bajó al vestuario: “Hay tensión, vivimos los partidos así. El episodio del vestuario se queda ahí, son códigos internos. Al día siguiente se trabajó conjuntamente y en el entrenamiento Luis García y yo hablamos de todas las situaciones que rodean al club. Siempre bajo al vestuario, antes y después de los partidos”.

Situación de mercado

Sobre la plantilla blanquiazul, Garagarza aseguró que cree en ella: “Tenemos una buena plantilla, si todos quedasen libres, habría 10 que estarían en Primera seguro. Hay jugadores comprometidos, el entrenamiento de ayer fue brutal”. Valorando la situación del mercado de fichajes, no se trasmitió nervosismo: “El club paga mucho por mi teléfono. Hemos tenido 163 jugadores referenciados desde mi llegada, pero hay que tener en cuenta que no estamos en Primera y muchos jugadores se decantan por ello. Prefiero traer jugadores tarde y convencidos, que pronto y no convencidos”. “La plantilla necesita retoques, pero es suficientemente potente”, concluyó.

El club no se vende

Por su parte, Mao Ye aprovechó para desmentir los rumores sobre una posible venta del Espanyol: “La gente está muy encima de una posible venta del club. En los últimos años el único inversor ha sido Chen y, desde el descenso, es el único que ha seguido dando apoyo económico e inyectando capital en el Espanyol. Creo que no hay que dar más importancia a los rumores”.