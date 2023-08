Saltan chispas en el vestuario del Espanyol

El director deportivo Fran Garagarza habría irrumpido en el vestuario al acabar el encuentro ante el Albacete para recriminar a los jugadores su pobre rendimiento Luis García tuvo que intervenir para pedir a Garagarza a abandonar la caseta antes de que los hechos fueran a mayores

Mal comienzo para el Espanyol en su inicio en Segunda División con un decepcionante empate, una mala imagen y la necesidad imperiosa de refuerzos, que al no haber llegado aún, han provocado tensión y nervios entre los responsables deportivos del club españolista.

El empate ante el Albacete no hizo si no más acentuar la incertidumbre en la política deportiva del club que tiene a Fran Garagarza, director deportivo, como protagonista. El ex del Eibar mantuvo el pasado domingo un intercambio de palabras con el nutrido grupo de aficionados blanquiazules que se desplazaron hasta el Carlos Belmonte y según informa 'lagradaonline', participó también de un lamentable incidente en el interior del vestuario blanquiazul.

Según el citado medio, Garagarza irrumpió en el vestuario al acabar el encuentro para recriminar a los jugadores su pobre rendimiento sobre el terreno. La tensión, que ya era mucha debido a que el Albacete había logrado el empate en el minuto 93, fue en aumento y Luis García tuvo que intervenir para 'invitar' a Garagarza a abandonar la caseta antes de que los hechos fueran a mayores.

Está por ver como se desarrollarán los acontecimientos durante esta semana y si la llegada de los necesarios refuerzos puede atenuar la difícil situación que se vive en el vestuario. Pere Milla, delantero del Elche, es uno de los que suena con más fuerza, pero harán falta más jugadores para conformar una plantilla de garantías.