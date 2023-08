Darder se pronuncia tras su salida del Espanyol

El ahora futbolista del Mallorca explicó los motivos que le han llevado a dejar el conjunto blanquiazul También incidió en que "en las últimas semana hubo situaciones que no me gustaron"

La salida de Sergi Darder del Espanyol ha estado marcada por la polémica. El hasta ahora capitán blanquiazul fue anunciado como nuevo jugador del Mallorca, llegando incluso a debutar, sin haberse despedido de su antiguo club. Ahora, Darder ha emitido un comunicado oficial explicando las razones de su salida. "Me habría gustado despedirme de otra forma, pero no ha podido ser", empieza el comunicado.

A diferencia de lo sucedido en el último descenso, Darder no acompañará al Espanyol en su aventura en Segunda División. "Después de 6 años que han sido una montaña de emociones, con descensos, ascensos y competiciones europeas, sentí que era el momento de un cambio por el bien de todos. La pasada temporada fue durísima para todos, también a nivel personal".

Este sentimiento expresado por Darder quedó patente en el partido contra el Valencia, cuando el capitán rompió en llanto al certificarse el descenso. "Di todo cuanto pude tanto dentro como fuera de juego, viví el descenso como un aficionado más y, como capitán, con un gran sentimiento de responsabilidad. Por todo ello, y por mi salud personal y familiar, he necesitado dar un paso al lado para tratar de poder ser feliz".

Darder también quiso justificar su silencio, muy reprochado por los aficionados del Espanyol. "Si he guardado silencio todo este tiempo ha sido porque así lo decidimos con el club. Siempre quise hacer las cosas de la mejor forma posible, buscando la mejor salida para ambas partes. Aunque en las últimas semana hubo situaciones que no me gustaron, mi amor por este escudo es demasiado grande como para guardar ningún tipo de rencor por todo lo sucedido".