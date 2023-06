El 1x1 del Espanyol contra el Almería

Con varias novedades en el once, el Espanyol se despidió de Primera empatando a tres ante el Almería Pierre-Gabriel acaba su préstamo con gol y se estrenó con el primer equipo Luca Koleosho

El Espanyol empató a tres dianas ante el Almería en un partido absolutamente loco, lleno de idas y venidas por parte de ambos conjuntos. Con varios cambios en el once, Luis García dio la oportunidad a Joan García en la portería, a PIerre-Gabriel en el lateral diestro y dejó sin minutos a un Joselu Mato que parece ser que ya lo tiene hecho con el Real Madrid.Volvió a funcionar el Espanyol en ataque como en casi todos los encuentros, pero una vez más la defensa fue su talón de Aquíles. La retaguardia ha dado muchos dolores de cabeza al cuadro perico este curso y es uno de los grandes motivos por los que ha dado con sus huesos en Segunda división.

Joan García (5) Premiado: Sorprendió su titularidad. No pudo hacer nada en los goles recibidos, pero se le vio muy tranquilo.

Pierre-Gabriel (7) Atrevido: Incansable hasta que su físico le dijo basta, en su último partido como perico anotó su único gol con el Espanyol con un buen remate.

Calero (5) Herido: Se tuvo que retirar al descanso tras recibir un golpe en la última jugada de la primera mitad. Hasta entonces, tranquilo en la salida de balón y rápido al corte, como en una acción ante Embarba dentro del área, aunque El Bilal le ganó el salto en el gol.

César Montes (6) Aéreo: El líder de la zaga, corta todo lo que pasa cerca suyo. Libre, su compañero en la zga cubría al punta.

Brian Oliván (6) Carácter: Profundo en banda, se encaró con varios rivales. Se le vio con mucha tensión acumulada.

Darder (8) Ídolo: Se gustó en un partido en el que se le vio liberado. Pase estratosférico hacia Puado en el primer gol y líder absoluto perico. Se marchó ovacionado y entre cánticos de 'Sergi quédate'.

Edu Expósito (5) Tímido: El menos participativo de un centro del campo muy animado, no acabó de encontrarse cómodo. Pudo finalizar alguna jugada, pero no estuvo acertado.

Denis Suárez (5) Combinativo: Peleón en el centro del campo y asociándose bien con sus compañeros. Su último servicio al Espanyol.

Melamed (7) Jugón: Ha dado un paso adelante con un Luis García que confía mucho en él. Vistoso y talentoso.

Puado (7) Participativo: Marcó un seño gol en la primera parte y fue uno de los destacados en la parcela ofensiva blanquiazul.

Braithwaite (6) Móvil: Actuó en la punta de ataque. Movilidad durante todo el duelo, pero menos participativo que en otros duelos.

Simo (5) Pasado: Demostró tener tablas, pero llegó tarde en el penalti a Ramazani. Debe medir mejor las entradas.

Keidi Bare (5) Templado: Entró para dar calma al equipo, y frenó algo los ataques rivales.

Óscar Gil (5) Silbado: Recibió tímidos silbidos, apenas pudo entrar en juego.

Luca Koleosho (8) Ilusionante: Marcó un golazo de auténtico crack, el primero que anota con el primer equipo blanquiazul.

Vini Souza (s.c.)