Luis García: "El club me ha trasladado toda la confianza para la próxima temporada”

El técnico asturiano será el encargado de devolver al RCD Espanyol a la Primera división El preparador blanquiazul protagonizó una rueda de prensa en la que se abordaron todos los temas de actualidad

El entrenador del RCD Espanyol, Luis García, se ha vestido de presidente, CEO, director deportivo, portavoz y técnico del club en la rueda de prensa previa al último partido de LaLiga ante el Almería. Ante la pasividad de las altas esferas por dar la cara, el asturiano dejó claro públicamente que la entidad blanquiazul no se convertirá en un mercadillo por haber descendido a Segunda y anunció que seguirá como entrenador la próxima temporada.

“El Espanyol tiene músculo económico para participar la temporada que viene con la misma plantilla que tiene ahora. Es un aviso para los jugadores y representantes, los compromisos al firmar un contrato son para cuando va bien y para cuando va mal”, explicó el preparado sobre las posibles salidas del equipo tras el descenso.

Preguntado por su futuro, Luis García afirmó que el club le ha trasladado “la máxima confianza para tirar hacia delante la próxima temporada”. Respecto al Espanyol que quiere en el futuro, el técnico aseguró que la entidad catalana, en todas sus parcelas, debe "aprender de esta situación y tomar decisiones para salir reforzados". El objetivo, señaló el preparador, es lograr un club "bien organizado, con ganas de salir adelante y luchar por todo".

Sobre las polémicas arbitrales, el asturiano agregó que falta “solidaridad entre clubs” y “unión” al lamentar determinados errores arbitrales. “Cuando le pasa a uno siempre hay quejas, cuando le sucede a otro parece que da igual”, reflexionó en la rueda de prensa. El técnico definió “acertado” el llamamiento social para protestar y dejó en el aire “lo que se pueda hacer a nivel de club y a nivel de equipo”.

El exfutbolista señaló además que, pese al descenso, el Espanyol no puede perder el tiempo fustigándose: "Debemos sentir dolor, rabia e impotencia, pero también ser conscientes de que no hemos hecho las cosas bien. Necesitamos crecer como club y necesitamos de todos, con un proyecto claro. No nos podemos autodestruir".

Por último, respecto a la actitud del Espanyol contra el Almería, Luis García adelantó que saldrán a ganar: “Vamos a competir, no como quizá otros equipos que no quieren hacerlo. Tenemos que honrar la profesión y la camiseta que llevamos”.