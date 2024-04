El deporte conquista Sant Jordi

Lo que antes era excepción ahora es casi norma. El deporte, habitualmente recluido en las estanterías de las librerías a lugares remotos o secundarios, ha ido ganando terreno en el mundo editorial. Poco a poco, sin hacer mucho ruido y tumbando tabúes, el deporte ya es parte habitual del paisaje de la cultura y por lo tanto, de Sant Jordi.

La edición de 2024 no es una excepción. Llega cargada de interesantes novedades de temática deportiva. Repasamos algunas:

Viejas promesas Autores : Álvaro Velasco, Iñaki San Román y Pedro Rodríguez

: Álvaro Velasco, Iñaki San Román y Pedro Rodríguez Año : 2024

: 2024 Idioma: Español

Español Editorial: ECC Ediciones

ECC Ediciones Tapa dura: 96 páginas

96 páginas Precio: 22 euros

Fútbol y cómic siempre han mezclado muy bien: la viñeta o el dibujo animado remite a la infancia, el momento en el que se forjan las pasiones deportivas. En esta ocasión, los guionistas Iñaki San Román y Álvaro Velasco (autores del podcast ‘Paquetes’ y del libro homónimo) unen esfuerzos con el dibujante Pedro Rodríguez para dar forma a ‘Viejas promesas’, un cómic que narra la historia de Benito Castanera, representante de jugadores (muy) venido a menos y obligado a sobrevivir en el mercantilizado fútbol del siglo XXI. La historia es magnífica, y las viñetas invitan a paladearlas con calma porque todos los detalles están cuidados al máximo. Ideal para futboleros un poco nostálgicos.

Eso no estaba en mi libro de historia del ciclismo Autor : Marcos Pereda

: Marcos Pereda Año : 2024

: 2024 Idioma: Español

Español Editorial: Almuzara

Almuzara Tapa dura: 288 páginas

288 páginas Precio: 19 euros

Con un estilo único e inimitable, que hace del humor y la ironía el hilo conductor del libro, el periodista, escritor y profesor Marcos Pereda ofrece una auténtica cátedra de ciclismo. El libro, que bien hubiera podido titularse 'Todo lo que siempre quiso saber de ciclismo y nunca se atrevió a preguntar' es un ameno repaso sobre el mundo del ciclismo: algunos apuntes históricos (especialmente interesantes, sobre todo cuando Pereda rescata a los pioneros y pioneras de la bici) y un viaje por esas carreras de sabor añejo que marcan la diferencia entre los verdaderos aficionados y los que solo se acercan al ciclismo atraídos por el brillo de las grandes citas. Ideal para los aficionados de toda la vida al ciclismo.

El descuento Autores : Varios

: Varios Año : 2024

: 2024 Idioma: Español

Español Editorial: Panenka

Panenka Tapa dura: 360 páginas

360 páginas Precio: 22,50 euros

La revista 'Panenka', nacida en 2011 con el lema 'el fútbol que se lee', diversificó hace años su campo de acción para lanzarse al mundo editorial. Sus libros, siempre centrados en el mundo del fútbol, abarcan novelas como 'Perder' o 'Moneda al aire', pero también libros de viajes como 'Unico grande amore' o 'Rivalidades crónicas'. En esta ocasión, 'Panenka' publica 'El descuento', una recopilación de cien relatos relacionados de alguna forma con el fútbol. La nómina de autores invita a acercarse al libro dispuesto a dejarse llevar por el talento de Enrique Vila- Matas, Juan Villoro, Sergi Pàmies, Belén Gopegui, Martín Caparrós, Eduardo Sacheri, Carlos Zanón, Pepe Colubi, Miqui Otero, Santiago Roncagliolo, Marta San Miguel, Miguel Pardeza, Jordi Puntí, Lucía Taboada o Enrique Ballester. Una alineación de auténtico lujo. Ideal para quienes suelen combinar a su gusto fútbol y literatura.

366 (y más) historias de los Juegos Olímpicos que deberías conocer Autor : Alfredo Relaño

: Alfredo Relaño Año : 2024

: 2024 Idioma: Español

Español Editorial: Espasa

Espasa Tapa dura: 896 páginas

896 páginas Precio: 24,90 euros

Alfredo Relaño, uno de los periodistas deportivos más reputados de España, se embarcó hace un año y medio en una aventura exigente, pero apasionante: repasar la historia de los Juegos Olímpicos desde 1896 hasta 2021. El resultado, que en manos de cualquier otro podría haber sido un texto académico, pero gris y poco atractivo, ha resultado ser una delicia. Relaño desmenuza la historia del olimpismo en cápsulas breves, perfectamente digeribles para cualquier tipo de lector. Es una lectura muy entretenida, por la que desfilan lógicamente los grandes personajes de la historia de los JJOO, pero también muchos semidesconocidos, con historias realmente interesantes. Nada mejor para vivir la previa de París 2024 que dejarse seducir por las historias olímpicas de Relaño. Ideal para los que no se pierden ni una prueba de los Juegos Olímpicos.

Subcampeón Autores : Zuhaitz Gurrutxaga y Ander Izagirre

: Zuhaitz Gurrutxaga y Ander Izagirre Año : 2023

: 2023 Idioma: Español

Español Editorial: Libros del KO

Libros del KO Tapa dura: 356 páginas

356 páginas Precio: 22,90 euros

La idea fue buena. Y el resultado es aún mejor: cuando el ex jugador Zuhaitz Gurrutxaga (ahora actor y cómico) decidió contar su vida como futbolista profesional, se puso en manos del periodista y escritor Ander Izagirre, una de las grandes plumas del periodismo español. Gurrutxaga no quiso repasar simplemente su palmarés (modesto, aunque fue subcampeón de Liga con la Real en 2003) o su biografía deportiva, sino el miedo y la ansiedad que sufrió cuando era jugador profesional. El fútbol de elite esconde temores, presión y enfermedades mentales de las que se habla poco o nada. Gurrutxaga, ayudado por Izagirre, lo cuenta de la mejor manera posible, con tanta sinceridad como sentido del humor. Son varios los jugadores actuales que se han sentido identificados con todo lo que cuenta 'Gurru', como él mismo ha confesado. No es simplemente un libro de fútbol. Ideal para los interesados en descubrir cómo funciona en realidad la mente de los jugadores profesionales de fútbol.

Monumentos. Pasión y gloria de las grandes carreras de un día Autor : Peter Cossins

: Peter Cossins Año : 2023

: 2023 Idioma: Español

Español Editorial: Libros de Ruta

Libros de Ruta Tapa dura: 496 páginas

496 páginas Precio: 24,90 euros

Existe un baremo muy simple para distinguir a los verdaderos aficionados del ciclismo: quienes siguen de cerca las carreras de un día, las grandes clásicas del calendario, pueden presumir de pedigrí ciclista, frente a aquellos que solo ven alguna etapa del Tour, el Giro o la Vuelta. En 'Monumentos', Peter Cossins se acerca a esas carreras centenarias que solo duran un día pero que encierran un sinfín de historias. Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía tienen más de un siglo. Y encierran historias apasionantes, sobre todo las de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando correr en bicicleta era poco menos que una aventura. Ideal para quienes disfrutan del ciclismo vintage; los maillots clásicos y las bicis antiguas.

Mala piel Autor : Toni Padilla

: Toni Padilla Año : 2024

: 2024 Idioma: Español

Español Editorial: Libros del KO

Libros del KO Tapa dura: 136 páginas

136 páginas Precio: 9 euros

Toni Padilla se formó como historiador, pero ha ejercido como periodista casi desde que era un adolescente. Por eso siempre que se ha puesto a escribir, sus historias reúnen el atractivo de las grandes gestas. Experto en mezclar viajes, fútbol y geopolítica (lo demostró sobradamente en 'Unico grande amore', un recorrido futbolístico por Italia editado por 'Panenka'), Padilla viaja en esta ocasión hacia el interior: sus recuerdos familiares y personales, siempre presididos por su pasión por el Sabadell (su padre llegó a ser directivo del club), el hilo conductor que sostiene el libro. La mala piel a la que alude el título ('a Sabadell, mala pell y a Terrassa, mala raça') es el resumen perfecto de lo que Padilla siente por el club arlequinado, la última entrega de esa colección imprescindible llamada 'Hooligans Ilustrados'. Ideal para quienes sufren a diario por el equipo de sus amores, esos que nunca salen en las portadas de la prensa deportiva.