Blur, Shakira, El Arrebato, 'Muchachos'... por qué fútbol y música están condenados a entenderse

'Penalti Pop', el libro de Álvaro Velasco recién publicado (editorial Muddy Waters) repasa y disecciona las mejores canciones futboleras de la historia "Música y fútbol son tan transversales que hay canciones relacionadas con el fútbol para todos los gustos y de todos los estilos", explica el autor

La música que acompaña este año las promociones de LaLiga nació en realidad como una burla. Las notas de 'Song 2' se crearon en modo parodia: los miembros de Blur se levantaron una mañana resacosos y jugando con la guitarra, más en broma que en serio, parieron esos acordes para mofarse del movimiento 'grunge'.

La canción 'Muchachos', que acompañó a Argentina hacia la cumbre mundial en Qatar, es una mezcla entre la música de un grupo (La Mosca Tsé-Tsé) y la letra de Fernando Romero, profesor de secundaria en un colegio de Buenos Aires.

Y qué decir de la letra de ‘Ra, ra, ra’, la inconfundible sintonía de 'El Larguero'. Compuesta en 1976 por Benito Moreno, era en realidad una crítica a las ingentes cantidades de dinero que (ya) movía el fútbol. Concretamente, a la ingente cantidad de dinero que costó el fichaje de Johan Cruyff por el Barça. Hincha, tú eres el mejor escuchando el transistor, los borreguitos sufriendo, etc.

¿Imaginan un fútbol sin música?

Álvaro Velasco tampoco.

Por eso acaba de publicar 'Penalti pop' (Editorial Muddy Waters), un recorrido que colecciona -y disecciona- las canciones más futboleras de la historia, prologado por 'Pantomima Full'.

La génesis del libro es curiosa: Velasco (Zamora, 1984), periodista y guionista, trabaja en 'Cachitos', el ya mítico programa de TVE. Se lo pasó de fábula montando el episodio dedicado a música y fútbol.

Álvaro Velasco, autor de 'Penalti pop' | Muddy Waters

"Y de ahí nació la idea", explica a SPORT. "El trabajo como guionista en 'Cachitos' es muy personal, muy de autor, y como disfruté tanto preparando ese programa en concreto, pensé que se podría escribir algo del tema".

Música y fútbol son dos mundos globales, pero no siempre han caminado de la mano.

"Antes de ponerme a escribir busqué lo que se había publicado al respecto. Y curiosamente no encontré mucho: hay un libro de Petón, pero no profundiza demasiado. Y digo curiosamente porque a mucha gente le gusta el fútbol y a mucha gente le gusta la música".

Canciones que forjan una afición

En ‘Penalti pop’, Velasco explica cómo y por qué algunas canciones han forjado nuestra afición al fútbol: por ejemplo, la sintonía de 'Campeones' (Oliver y Benji para los más despistados), que llegó a España de la mano de Carlos Toro, periodista y compositor musical.

O el ya mítico ‘Three lions (football is coming home)’, que el grupo británico 'The Lightning Seeds' compuso para la selección inglesa en vísperas de la Eurocopa de 1996. Lo hicieron con cierta sorna nostálgica hacia su propia selección, cuando se cumplían 30 años del Mundial de 1966, único ganado por Inglaterra.

No faltan canciones como 'Mas que nada', de Sérgio Mendes (sí, la del inolvidable anuncio de Brasil en el aeropuerto) o el 'Seven nations army' de White Stripes, una melodía que se entona en medio mundo, por obra y gracia de unos seguidores del Brujas que empezaron a cantarla en un bar de Milán, antes de jugar en San Siro. Nadie sabe muy cómo ni por qué, pero cuajó.

Por eso conviene tener a mano 'Spotify' o 'YouTube' a la hora de leer 'Penalti pop'.

"Si yo fuera Maradona"

Y por supuesto, las decenas de canciones dedicadas a Maradona, el jugador que más atracción ha generado entre los músicos. El 'Potro' Rodrigo le cantó la canción ‘La mano de Dios’ en Cuba diez días antes de morir en un accidente de tráfico. Y Manu Chao escribió una letra en la que afirmaba que "si yo fuera Maradona, viviría como él".

Hay estilos para todos los gustos. "Música y fútbol son tan transversales que hay de todo", explica el autor. "Grupos punk que cantan a equipos ingleses, pasodobles, narcocorridos, grupos del rock radical vasco, grupos cayetanos, música cómica… realmente existe donde elegir".

Penalti pop, editado por Muddy Waters | Muddy Waters

Cuando llegó la hora de sentarse a escribir, Velasco tenía claro que no quería parecerse a la Wikipedia. No era esa la intención: por eso ha trufado cada capítulo con vivencias personales, recuerdos o listas muy particulares, como la de los tipos de pijos, a colación de ‘Carolina Durante’ y 'Taburete'.

"Es algo meditado. Lo hablé con mi editor. Hasta qué punto me implico personalmente, le pregunté. Todo lo que puedas, me dijo. Yo no soy demasiado conocido, y tenía dudas de que la gente se meta en la lectura si hablo de mi vida, pero la idea era darle un toque personal, para que la gente se sienta identificada".

"Algunas parte de mi biografía están ‘sandwicheadas’ en el libro. Tampoco quería hacer un manual de consulta. Seguro que mucha gente de mi generación se siente reflejada", abunda Velasco, que junto al también guionista Iñaki San Román presenta el podcast 'Paquetes', un repaso humorístico al mundo del fútbol que ya tiene formato libro ('El álbum de Paquetes', de la editorial ECC).

¿Y por qué algunas canciones cuajan entre los aficionados al fútbol y otras pasan totalmente desapercibidas?

"Suele ocurrir con las canciones que se crean expresamente para un equipo o una selección: es difícil que triunfen, quizá porque proceden de algo oficial, establecido, y a menudo con escaso talento futbolístico. En cambio, hay otras que no nacieron con esa intención y se han convertido en himnos, fíjate en el 'You’ll never walk alone".

(‘Penalti pop’ explica cómo una canción semidesconocida de un grupo semidesconocido se convirtió en la canción más famosa de la historia del fútbol).

De Leonardo Dantés a Antonio Ozores

La lectura del libro permite descubrir detalles poco conocidos de las canciones más futboleras. Y de otras que nacieron con ese espíritu pero que no pasaron el corte del buen gusto: ahí están los casos de Leonardo Dantés y su ‘Raúl Pichichi’, El Koala (‘Opá, vamos a por el Mundial’) o una obra inclasificable de Antonio Ozores llamada ‘Viva el Irreal Madrid’, de 1969.

El propio Velasco se llevó alguna que otra sorpresa escribiendo ‘Penalti pop’. "Hay dos ideas establecidas en el imaginario colectivo y que sin embargo, son falsas. Una es la de que Julio Iglesias jugó en el primer equipo del Real Madrid, y en realidad solo jugó algunos partidos en el juvenil".

"La otra es que Paquirrín jugó en la cantera del Madrid. En realidad, fue un día a hacer las pruebas. Lo llevó Ramón Calderón, que era el abogado de su madre. Y no le cogieron".