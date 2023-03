La RAE matiza sobre el uso de la tilde en 'solo'

Señala que deberá justificarse la utilización de la tilde en el adverbio "solo" en los casos en los que haya riesgo de ambigüedad

La Real Academia Española (RAE) ha asegurado este viernes que deberá justificarse la utilización de la tilde en el adverbio "solo" en los casos en los que haya riesgo de ambigüedad a juicio del que lo escribe, una posibilidad que decidió ayer en pleno.

El pleno de la RAE acordó ayer que "es optativo tildar el adverbio 'solo' en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad”, y mantiene la obligatoriedad de escribirlo sin tilde en contextos donde no haya ese riesgo.

#RAEconsultas 2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir «a juicio del que escribe», no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad. +