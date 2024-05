'La Promesa': Avance del capítulo de hoy, 7 de mayo

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy... Lorenzo descubre que Pelayo le ha escuchado hablar con el supuesto comprador. A pesar de las amenazas del capitán, el conde le cuenta la verdad a Catalina. Alonso está furioso con Ayala, pero acuerda con el resto que deben apaciguar las cosas, aunque Martina no parece dispuesta a ello. Candela no consigue que Virtudes le cuente la verdad y Simona la confronta abiertamente. Saben que no visitó a Antoñito y quiere la verdad.

La verdad sobre la procedencia del dinero es lo que le cuenta Vera a María Fernández. Y parece que su reconciliación con Lope está más cerca. Diego sigue sin mejorar y Petra intenta malmeter contra Pía, pero Ricardo le para los pies. A La Promesa llega Santos, el nuevo lacayo, hijo de Ricardo, con el que parece no llevarse bien. Jana y Manuel no saben qué decirse, aunque parecen dispuestos a acercar posturas.