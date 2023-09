La sorprendente petición que Bruno hace al equipo de First Dates

El joven quiere que le pongan "las sobras" en un tupper porque "hay mucha gente que se queda con hambre"

First Dates sigue sorprendiéndonos día tras día con las personas que llegan buscando el amor, o simplemente pasar un buen momento compartiendo una cena deliciosa con una cita a ciegas. Bruno y Zaida fueron una de las parejas más particulares de anoche, dos jóvenes de Madrid que consideran que la ideología es primordial para conectar con la persona que estás conociendo.

La cita no fue en absoluto mal: se nota que el equipo del programa acertó al unir a estos dos chicos. Pero los espectadores de First Dates se sorprendieron cuando vieron entrar a Bruno por su particular look: llevaba una anilla de una lata de refresco colgada de la nariz. Él mismo admitía que su aspecto es extravagante, pero es el primero que opta por estos looks porque le encantan. Su objetivo era conocer a una persona que conectara con él en el plano ideológico, partiendo de la base de que él es trans no binaria, anarquista y anticapitalista.

Zaida también era una chica diferente en el aspecto visual, a la que le encanta la vida nocturna de Madrid. Aquí no encajaron, porque a Bruno le gusta más estar en la calle o "ir de rave". Él también confesaba no saber si sería capaz de mantener una relación cerrada. Pero antes de marcharse, dejó bien claro que es una persona comprometida: pidió al equipo de First Dates las sobras para llevar porque hay "sobreproducción de alimentos y aun así hay mucha gente que se queda con hambre". Un gesto de lo más aplaudido.