El vacile de Tchouameni y Bellingham al Barça tras el clásico

Aurélien y Jude recurrieron a la ironía y a la 'otra rivalidad' Rolling Stones - The Beatles para saborear su triunfo sobre los azulgranas Los jugadores merengues utilizaron sus redes sociales para celebrar la remontada en el Estadi Olímpic

El clásico Barça - Real Madrid (1-2) dio para ríos de información antes, durante y después del partido. Y también, para declaraciones, guiños cómplices y 'vaciles', esto último especialmente desde el bando madridista, pues al final fue el que se llevó el triunfo casi al límite del tiempo y con un Jude Bellingham letal.

Así que Aurélien Tchouameni y Jude Bellingham no desaprovecharon la ocasión para bromear al respecto, eso sí, con ironía fina y sin faltar al respeto a nadie. En cualquier caso, si alguien podría sentirse especialmente aludido serían los Rolling Stones a los que introdujeron en su broma a costa del Barça.

No en vano, sus 'Satánicas majestades' se alinearon con el Barça en el duelo del Estadi Olímpic de Montjuïc al cerrar el acuerdo (Spotify mediante) para que su legendario y universal logo luciera en el pecho de los futbolistas azulgranas.

Mick Jagger, Roonie Wood y Matt Clifford engrandecieron un palco ya de lujo habitualmente en estas citas, y para acabar de aderezar el guiso, el nombre de pila de Bellingham es Jude, y la afición del Santiago Bernabéu le entona desde principio de temporada el popular tema de The Beatles compuesto por Paul McCartney: 'Hey Jude'. El menú perfecto...

La Rivalidad Barça - Real Madrid se une a la rivalidad Rolling Stones - The Beatles

Si la rivalidad futbolera Barça - Real Madrid es mucho más intensa que la que existió y existe entre los Rolling Stones y The Beatles (otra cosa fueron y son sus fans) está por ver cómo encajan en el vestuario azulgrana que Tchouameni y Bellingham recurrieran a un juego de palabras e imágenes en las redes sociales a costa de unos y otros.

Aurélien Tchouameni hizo un juego de palabras con el título de una de las más populares canciones de Bob Dylan, el 'Like a Rolling Stone' que también ha interpretado cientos de veces el grupo de Mick Jagger: "Like a Belling' Stone", le escribió, junto a imágenes del clásico en las que aparecen ambos.

La respuesta de Jude Bellingham no se hizo esperar y la ahora estrella madridista subió un tuit a su cuenta en el cual, con ironía absolutamente británica, rememoraba la no menos mítica imagen de la portada del disco 'Abbey Road' en la que los 'Fav Four' cruzaban el paso cebra.

Evidentemente, Jude se reservó el 'papel' de sir Paul McCartney, que aparece descalzo y sobre el que se llegó a especular en aquel momento que había muerto y lo sustituía un doble...