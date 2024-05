Se hace viral la medida de esta comunidad de vecinos sobre aquellos propietarios que no han pagado la derrama del ascensor

Hoy en día, siguen existiendo muchos edificios que no tienen ascensor. Se trata de un dispositivo imprescindible para mejorar la accesibilidad de los propietarios e inquilinos, pero en algunos casos, extremadamente caro.

Las comunidades de vecinos deben establecer 'derramas' para conseguir financiación, pero no todos están de acuerdo. ¿Qué ha hecho esta comunidad con aquellos dueños de pisos que no han pagado la derrama del ascensor?

La cuenta de X (antes Twitter) conocida como @LiosdeVecinos ha compartido un vídeo publicado en TikTok en el que uno de los propietarios de un edificio explicaba qué medida habían tomado contra aquellos propietarios que habían decidido no hacer frente a la derrama. La solución ha sido tan ingeniosa, que la citada publicación acumula muchos me gusta y comentarios.

El propietario que narra la situación expone que "los del primero, tercero y quinto no pagaron en su día la instalación del ascensor"; por lo que la comunidad de vecinos decidió que aquellas plantas en las que no se pagó, no hubiera puerta: "hay una pared".

"No solo no hay botón, es que no hay ni puerta. Mirad, este es el cuarto piso y aquí tenemos ascensor, pero si bajamos una planta más, atentos... El ascensor para entre plantas porque se puso a posteriori. El edificio tiene más de cien años... Aquí no hay puerta", sentencia este propietario muy satisfecho con la medida que ha tomado su comunidad.