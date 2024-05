La familia de Jabari Parker es el Barça

Tras hacerse oficial su renovación con el Barça hasta 2026, Jabari Parker dejó clara la voluntad de seguir su carrera profesional en Barcelona, alejado de su Chicago natal, pero que le ha recibido con los brazos abiertos.

El bienestar que ha encontrado el ala-pívot estadounidense en la capital catalana fue uno de los grandes motivos por los que decidió alargar su vinculación con la entidad azulgrana, tal y como explicó tras hacerse efectiva su renovación. Afincado en el centro de Barcelona, Jabari es un usuario frecuente del metro, y es habitual verle bajar en la parada de Collblanc, para llegar a pie al Palau Blaugrana.

En el pabellón del Barça, Parker ha encajado a la perfección con un grupo humano, integrado por sus compañeros, pero también por el staff técnico y los empleados del club, que le hacen sentir como si estuviera en casa, y con una vinculación prácticamente familiar. Es por ello que, a través de unas fotografías publicadas por el club en las últimas horas, Jabari Parker vistió unas zapatillas que incluían dedicatorias, mensajes de cariño, y las firmas, de las personas que le acompañan en el día a día en el Barça.

Unas bambas 'Kobe'

El '22' azulgrana acostumbra a llevar modelos 'Kobe' de la marca Nike, una línea que se le hizo en su día a Kobe Bryant, contra el que Jabari compitió en la NBA, y que, pese a su muerte en 2020, todavía se siguen lanzando nuevos modelos. Jabari eligió una versión totalmente blanca para que sus compañeros le pudieran poner las dedicatorias pertinentes.

Jabari Parker y Kobe Bryant, en un partido de la NBA / AP

Las dedicatorias de sus compañeros

Y en las bambas, aparecen nombres como los de 'Putxi' o 'Manu', que son los doctores del equipo, 'Isra', que es el encargado de material, así como algunos mensajes de sus compañeros. En el caso de Ricky Rubio, el lema que le ha acompañado durante su carrera de "Never too high, never too low", la frase '1 sec' escrita por Jan Vesely, un corazón escrito por Rokas Jokubaitis, otras palabras que rezaban un "Si tú estás bien, yo también", y un mensaje emotivo de Willy Hernangómez: "Yo no tengo amigos, tengo familia".

Las bambas dedicadas por los compañeros a Jabari Parker / Sara Gordón / FCB

Las utilizó en el quinto partido ante Olympiacos

Todas estas inscripciones y dedicatorias se prepararon en la previa del quinto y definitivo partido del playoff de cuartos de final de la Euroliga ante Olympiacos, duelo en el que las llevó, y en el que Jabari no estuvo especialmente inspirado en ataque, y en el que no se pudo lograr el pase a la Final Four de la competición europea.

Pese a que el resultado deportivo no fue el esperado, el detalle de estas bambas deja claro que Jabari ha caído de pie en el vestuario del Barça, que está a gusto en el conjunto azulgrana, y que, pese a que su familia real se encuentre a un océano de distancia, en Barcelona, Parker está como en casa.