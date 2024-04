Josep Betalú vuelve a la Titan para agrandar su leyenda

Es el rey del desierto. Josep Betalú es el único participante en la historia de la Titan Deset que ha conseguido la victoria en cuatro ediciones consecutivas. Cuentan también con cuatro títulos Roberto Heras y Anna Ramírez, aunque no consecutivos. Betalú, insaciable siempre con la bicicleta, quiere ser el primero en conseguir las cinco victorias y lo quiere hacer, ya.

Muy cerca estuvo el año pasado de lograrlo. Finalizó en segundo lugar tras Roberto Bou. Este año el tulorense no tomará parte de la carrera y el ciclista del equipo KH-7 llevará el dorsal 1 en su bicicleta. “Salir con el número uno siempre es una responsabilidad, pero al mismo tiempo me gusta tener esa presión. Creo que, cuanta más presión tengo, mejor es el resultado. Ya hemos corrido muchos años saliendo con el número uno. Es cierto que este año es de rebote, ya que el ganador no estará en la línea de salida, pero acepto esa responsabilidad e incluso me va bien”.

La Škoda Titan Desert Morocco es una carrera muy diferente al resto. Del 28 de abril al 2 de mayo, 500 participantes afrontarán 600 kilómetros y 7.000 metros de desnivel divididos en seis etapas. Dormirán todos juntos en las haimas compartidas de su itinerante campamento. Se trata de un evento que, sin duda, ha marcado su carrera ciclista. “La Titan para mí ha sido un antes y un después. Me enamoré desde el primer día que la corrí. Y la intención era repetir hasta que pudiese ganarla. En 2016 lo conseguí. Vinieron entonces tres ediciones consecutivas con victoria. Después se me ha ido escapando por problemas mecánicos, por caídas o porque simplemente los rivales eran mejores. Este año esperamos otra vez luchar por la general”, y añade Betalú que “vuelvo cada año vuelvo a la Titan Desert y esas ganas es algo que no se puede explicar. Nos ocurre tanto a corredores profesionales como a populares. Es una experiencia de vida, una carrera que marca mucho todo el año y marca la trayectoria de un deportista, del nivel que sea”.

Siempre que Betalú vaya a la Titan entrará en la terna de favoritos. Asegura que el día que no crea que pueda luchar por la victoria, no irá. No va con él. Tampoco va a perder mucho tiempo en analizar a sus rivales. Sabe que hay por los menos 20 ciclistas en el pelotón que quieren ganar y que cualquier detalle puede marcar el rendimiento en la carrera. No puede controlar el rendimiento de sus rivales, con lo que no se preocupa por ello. “Como siempre, hay rivales siempre muy buenos. Muchos a tener en cuenta. Pero yo siempre me centro en mi preparación. Hasta pocos días antes no pienso en los rivales porque no merece perder fuerzas pensando quién van a venir y quién no. Muchas veces tenemos rivales que pensamos que van a estar muy fuertes y luego no lo están. Lo mismo, al contrario, gente que no te lo piensas o no conoces y al final está peleando”, asegura.

Desde 2019 enrolado en el equipo KH-7, en esta edición cuenta con un equipo de lujo para lograr el objetivo. Un equipo que el propio Betalú ha podido diseñar y en el que cuenta con el ciclista profesional Benjamí Padres. Se trata de un escalador que lleva 7 temporadas compitiendo en Japón y que viene en plena forma tras ganar la etapa reina del Tour of Mersin. “En KH-7 me han demostrado que desean la victoria igual que yo. Me dan la confianza de elegir mis compañeros y tengo este año el mejor equipo que he tenido. Compañeros que conozco muy, muy bien, como Benjamí Prades, que es como un hermano para mí. Es un corredor con mucha calidad que está la élite mundial en ciclismo de carretera. La gente no lo sabe, pero va muy rápido también con mountainbike. También me acompañará Antonio Ortiz, que fue profesional durante muchos años y tiene muchísima experiencia o un viejo conocido, el luchador.Oriol Colomé. Además, viene Jordi Gandía. Es joven y no es conocido, pero es el típico ciclista que un líder necesita para ganar la Titan. Tiene mucha fuerza y es muy alto, con lo que va bien para tapar el aire”, asegura.

Y sobre su estado de forma, no tiene dudas. “Llego con buen ritmo, mucha fuerza y muy mentalizado para hacer una buena carrera. Las claves para ganar son muchas. Es importante ser muy frío y calculador, pero no puedes dejar pasar cualquier detalle. Yo he ganado una Titan poniéndome líder el primer día y también la he ganado poniéndome líder casi al final de la carrera. No sabes exactamente cuál es el momento clave, pero tienes que estar atento para aprovecharlo”, concluye.

