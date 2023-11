Chris Froome quiere abandonar Israel Premier-Tech

El propietario de su equipo afirmó que "no se ganó su lugar" esta temporada Además, Adams también añadió que Froome no era una buena opción calidad-precio

El ciclista británico Chris Froome quiere regresar al Tour de Francia la próxima temporada después de que el propietario de Israel-Premier Tech, Sylvan Adams, afirmara que "no se ganó su lugar" en la edición de este año.

Además, Adams criticó de forma pública al cuatro veces ganador del maillot amarillo y le dijo a Cycling Weekly que fichar a Froome “no era en absoluto” una buena opción en la relación calidad-precio

“Quiero decir que sus frustraciones son comprensibles, pero sí, así son las cosas. Tengo contrato por otros dos años. Firmé un contrato de cinco años cuando me uní. Todavía siento que hay más en las piernas y quiero salir habiéndolo dado todo. No voy a renunciar a ello. Me han dicho cosas mucho peores sobre mí", aseguró.

Israel-Premier Tech canceló una serie de entrenamientos programados en Israel este mes debido a la guerra en curso en Gaza, pero Froome se negó a mezclar política con deporte. "Es extremadamente trágico lo que está sucediendo en Medio Oriente en este momento", dijo.

El piloto de 38 años debe trazar su programa de carreras para 2024 con la dirección del equipo. Froome compitió en varias carreras de un día este año, pero está concentrado en agregar más carreras por etapas de una semana a su calendario el próximo año.

“No es ningún secreto, definitivamente no soy un especialista en carreras de un día. Incluso en mi mejor momento no pude ganar una carrera de un día ni siquiera estar entre los 10 primeros”, dijo. "Aun así, intenté darlo todo, pero no soy uno de esos tipos que pueden sacar el 110 por ciento en un día. Mi fuerza siempre llega cuando la fatiga comienza a aparecer, cuando llevas días en una carrera por etapas".

“Me encantaría volver al Tour de Francia, de eso no hay duda. Pero creo que, básicamente, centrarme en un programa de carreras por etapas en el que hago carreras por etapas en lugar de eventos de un día, y especialmente en la preparación del Tour, intento seleccionar algunas carreras por etapas en las que pueda intentar estar ahí arriba y ser competitivo”, aseguró.

“Me encanta correr en bicicleta, me encanta ser parte de un equipo con un objetivo y una visión compartidos. Y aunque ya no estoy levantando las manos para ganar como lo hacía antes, esto, para mí, sigue siendo vivir el sueño”.

El mejor resultado de Froome desde su terrible accidente fue un tercer puesto en la cima de Alpe d'Huez detrás de Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) y Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) en el Tour el año pasado. Y está dispuesto a luchar por un protagonismo similar en la misma carrera nuevamente.

Como él mismo lo expresó: “Si puedo volver al Tour de Francia y estar allí cuando la carrera se vuelva selectiva, cuando queden menos muchachos en las subidas, ya sea luchando por una victoria de etapa nuevamente o incluso tratando de correr en cualquier posición, en la general otra vez... para mí, simplemente volver a la carrera, cuando la carrera se vuelva selectiva, ese sería para mí el sueño”.