Pogacar, sobre combinar el Tour y las clásicas: "Quizá me cueste"

El ciclista del UAE Emirates espera elegir bien sus batallas esta temporada

Tadej Pogačar, doble campeón del Tour de Francia, comentó en declaraciones recogidas por 'Cycling News' que su amplio enfoque en las carreras a lo largo de la temporada, incluidas las Clásicas en primavera y otoño, "no es ideal" en su búsqueda de un tercer Tour esta campaña.

A diferencia de su principal rival en el maillot amarillo, Jonas Vingegaard, el esloveno no centra su calendario exclusivamente en la 'Grande Boucle', sino que opta por carreras como el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Campeonato del Mundo de Ruta.

"El Tour es la carrera más importante del ciclismo. Nada se compara con ella. Los patrocinadores sólo quieren ganar el Tour", dijo Pogačar en una entrevista con 'Flobikes'. "Todo el mundo lo sabe, incluso fuera del ciclismo. Otras carreras no se pueden comparar con el Tour", destacó.

"Quizá me cueste prepararme para Flandes, las Ardenas y Lombardía al final, y todo este tipo de carreras. No es lo ideal, pero es lo que me gusta: competir en diferentes desafíos a lo largo del año", apuntó.