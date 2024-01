La joya de 17 años que 'imita' a Kalvin Phillips hacia la Premier

La fábrica del Leeds United no deja de producir talento de nivel Premier League. El equipo dirigido por Daniel Farke, que afronta el difícil reto de escapar de la Championship lo antes posible, tiene en sus filas a un jugador destinado a brillar en la élite del fútbol inglés. Apunten su nombre: Archie James Francis Gray.

Canterano, centrocampista dominador o lateral profundo, a sus 17 años tiene muchísimo que decir. Archie Gray, futbolista capital en este Leeds United, posee un talento único con balón que lo convierte en uno de los jugadores más prometedores del segundo escalón del 'football', con respeto del fenómeno mediático Jobe Bellingham.

Con 28 partidos disputados en lo que va de temporada, el joven centrocampista inglés se ha asentado en la titularidad en su primera campaña con el primer equipo. De los 27 encuentros que acumula el Leeds en la Championship, Gray sólo se ha perdido dos. Es, desde ya, el jugador más joven en aparecer en los primeros 10 partidos de liga del club en una sola temporada.

¿EL NUEVO KALVIN PHILLIPS?

Con todo, Archie Gray quiere seguir los pasos de otro canterano que salió de Leeds y despegó hacia la élite. Kalvin Phillips, un futbolista formado en la cantera de los 'Whites' que también disputó sus primeos partidos en la Championship, fue cultivado por Marcelo Bielsa y saltó directo a la selección inglesa y al Manchester City. Aunque no le haya salido demasiado bien la jugada, es el ejemplo de que en Elland Road hay mucho talento en el centro del campo. Archie quiere ser el siguiente.

Partiendo desde el perfil derecho del terreno de juego, el joven talento de los 'Whites' aprovecha su visión periférica para dirigir al equipo y potenciar todo su talento con balón. No le tiene miedo a ir al corte, pues también es un gran amante del 'tackle', el último recurso para hacerse con el control del esférico. Sin embargo, donde destaca por encima de todo es en la construcción del juego. Ha nacido un nuevo 'mago' en Yorkshire.

UN TALENTO AL ALZA... Y 'BLINDADO'

En la dirección deportiva del Leeds son muy conscientes del talento que atesora una de sus mayores promesas, por lo que han querido 'atarle' lo antes posible. Para frenar la atención de los grandes, el conjunto de Yorkshire oficializó el pasado 16 de enero su renovación con la firma de su primer contrato profesional y un acuerdo a largo plazo.

El propio Archie no pudo esconder su emoción en el momento de la firma, consciente de que es un momento clave en el inicio de su carrera profesional. “Es un sueño hecho realidad. No me esperaba jugar tanto esta temporada. Creo que mi juego ha evolucionado mucho, la experiencia en la Championship es incalculable. Simplemente trato de mantener la mayor calma posible en el campo y tomar cada momento tal como es, estar tranquilo con el balón y hacer lo mejor que pueda con él", explicó.

Daniel Farke, técnico de los 'Whites', se deshizo en elogios hacia su futbolista. "Una ética de trabajo tan humilde, profesional y enfocada, es crucial para dar el siguiente paso. Sigue siendo el primer hombre en recoger los conos después del entrenamiento. Me encanta esta mentalidad. Todos los elogios van para Archie. Es un placer trabajar con él", confesó". Habrá que seguirle la pista muy de cerca.