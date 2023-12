Bellingham pone 'patas arriba' el fútbol inglés

No hace falta decir de quién es hermano, ¿verdad? Lo que es lógico a la vista se confirma en su carné de identidad: Jobe Bellingham es el menor de los Bellingham, y lejos de ser 'sólo' el hermano de Jude va camino de labrarse su propia historia en el fútbol de élite. Se parecen mucho, muchísimo, y no sólo en el físico. Parece un 'clon' en miniatura sobre el terreno de juego.

Acaba de cumplir la mayoría de edad y ya exhibe una superioridad física insultante sobre sus rivales. Dos centímetros más alto que su hermano (188 cm), Jobe Bellingham es un portento en el centro del campo del Sunderland. En 21 partidos disputados con los 'Black Cats', el joven futbolista inglés suma 4 goles y 1 asistencia: son datos que lo sitúan como el jugador de 18 años o menos con más dianas y pases de gol de toda la liga.

UN TALENTO PARECIDO A JUDE

Su posición en el terreno de juego es muy parecida a la de su hermano mayor. Mezcla una gran habilidad con balón con un físico extraordinario, elegante en sus acciones ofensivas y con muchísimo acierto en el último pase. Pese a actuar como centrocampista, no le tiene miedo a situarse en zonas de ataque y mantenerse cerca del área rival. Tiene llegada, y prueba de ello son los cuatro goles que suma en Championship.

Al igual que Jude, también salió de Birmingham. Un proyecto ambicioso como el del Sunderland apostó por él y le fichó por 1 millón de euros el pasado verano. Ahora su valor de mercado se ha disparado hasta los 9 (según 'Transfermarkt'), por lo que el negocio va en buen camino para los de Michael Beale. Está creciendo a pasos agigantados.

Lo cierto es que el 'fenómeno' Jobe Bellingham está revolucionando la Championship, y ya ha despertado la atención de los grandes de Europa. No hay prácticamente ningún club del 'Big Six' de la Premier que no haya levantado la cabeza por este jugador, y es que desde Inglaterra hablan del interés de Tottenham, Liverpool, Chelsea, Manchester United o Arsenal. Todos son conscientes de que están ante un posible nuevo talento generacional. En Madrid también están muy pendientes. Juntarle con su hermano sería el sueño húmedo de cualquier 'merengue'.