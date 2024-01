¿Alguien se acuerda de Jamie Vardy?

El 'Jaime Vardy's having a party' (está de fiesta) retumba con menos fuerza que antaño en el King Power Stadium, hogar del Leicester City. El paso del tiempo es inevitable, y más en el caso de una irrupción tan tardía como la del 'rebelde' de Sheffield en el fútbol de élite: a sus 36 años, el gran goleador del equipo campeón de la Premier en 2016 da sus últimos coletazos en el equipo que le vio brillar. Sin embargo, se niega a dejar de soñar.

Hace ya siete años de la temporada que quedará grabada para siempre en la memoria de los aficionados 'Foxes', con un título de liga histórico bajo los mandos de Claudio Ranieri y con estrellas como Kanté, Mahrez, Schmeichel... o el propio Vardy. Tras firmar un registro histórico con 24 goles en aquella campaña, el ex del Fleetwood Town decidió quedarse pese a los 'cantos de sirena' que le llegaron desde el 'Big Six'. Había formado una familia y no estaba dispuesto a abandonarla, por muy pequeño que se fuera quedando el barco. Y ahí sigue, inamovible en Leicester.

DE CAPA CAÍDA... PERO CON EL OLFATO DE SIEMPRE

Podrán pasar las temporadas, los años, entrenadores y jugadores, pero el '9' está siempre en su sitio. Con la pólvora siempre a punto, Vardy ha asumido su rol 'casi' secundario en este Leicester City dirigido por Enzo Maresca. En la que es su 12ª campaña defendiendo los colores de los 'Foxes', el futbolista inglés ha sido suplente en 10 de los 18 partidos que ha disputado esta temporada en Championship.

Vardy, que sufrió una lesión antes de acabar el año, no ha podido regresar todavía a los terrenos de juego. Los problemas físicos también están siendo un impedimento importante para un futbolista que sigue teniendo hambre de éxitos y que se niega a plantearse un escenario de retirada en el futuro próximo.

Lo que no ha perdido es su olfato goleador, algo que lleva tatuado en la piel. Pese a su bajón en calidad de minutos, Vardy ha respondido con siete goles en lo que va de temporada. Capaz de 'clavarle' un doblete en menos de veinte minutos a un equipo con sabor a Premier como el Watford, todavía mantiene cierto estatus en el equipo. La fiesta no ha acabado, todavía.

UN LEICESTER DE PREMIER LEAGUE

Con Jamie Vardy como capitán de navío 'simbólico' en un proyecto totalmente renovado, los 'Foxes' de Enzo Maresca van como un tiro hacia el ascenso directo a la Premier League. Quieren digerir lo antes posible el descenso a Segunda de la pasada temporada, y lo cierto es que no están teniendo rival en Championship. Líderes en solitario, suman 65 puntos (diez más que el Ipswich Town, segundo con 55). No hay quien los pare.

Con una mezcla de talento joven y de futbolistas con mucha experiencia en la élite, el proyecto de presente de este Leicester tiene un nivel infinitamente superior al de la liga en la que se encuentran. Jugadores del cartel de Ndidi, Faes, Coady, Iheanacho, Daka o Harry Winks no pueden estar más de un año en Segunda. Ya empiezan a echarle un ojo a la fecha del alirón, que a este paso caerá más pronto que tarde.