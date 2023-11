Ultras del Benfica causaron pánico en un hotel donde se alojaban aficionados del Inter

Aficionados portugueses se colaron en el alojamiento armados con porras de madera en busca de unos enfrentamientos que, finalmente, no sucedieron Según fuentes policiales, unos 50 ultras causaron graves destrozos materiales durante la madrugada, pero todavía no han sido identificados

El Inter de Milán rescató este miércoles un valiosísimo punto ante el Benfica que le permite depender de sí mismo en la última jornada ante la Real Sociedad para ser primero de su grupo en la Champions. Pero más allá del espectáculo vivido en el terreno de juego, los ultras portugueses volvieron a ser protagonistas en otro acto lamentable.

Según ha informado 'Record', unos 50 ultras del Benfica se colaron alrededor de la 1:30h de la madrugada en el Hotel Stay Aeroporto, en Portela, lugar donde se alojaban decenas de aficionados del Inter que viajaron a Portugal para ver el partido de la quinta jornada.

Dichos aficionados entraron vestidos de negro y armados con porras de madera y causaron graves daños materiales. Según fuentes policiales, su objetivo no era otro que pelearse con hinchas italianos, pero no lo lograron y no hubo que lamentar heridos.

Cuando la Policía llegó al hotel después de una llamada de uno de los empleados, los ultras ya se habían marchado, motivo por el que todavía nadie ha sido identificado. Se encuentran ahora a la espera de analizar las imágenes de las cámaras. Cabe recordar que los ultras del Benfica ya la liaron en Donosti antes del partido ante la Real Sociedad.