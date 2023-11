Alexis Sánchez otorga al Inter un punto impensable ante el Benfica

El Inter logró neutralizar el efecto del 'hat-trick' de Joao Mário y saldar su visita a Da Luz con un empate de orgullo (3-3) Este resultado obliga a los lisboetas a vencer el próximo partido por más de dos goles para acceder a la Europa League

Sin nada en juego más allá del honor, el Inter protagonizó en Da Luz una remontada para el recuerdo. El conjunto 'nerazzurro' consiguió neutralizar el 'hat-trick' de Joao Mário en la primera parte para saldar su visita al feudo del Benfica con un punto que, si bien resulta meramente simbólico para un equipo que ya había sellado su clasificación para octavos de final antes de iniciar la jornada, sirve para limpiar la bochornosa imagen dejada en los primeros 45 minutos.

El Benfica, por su parte, pasó de tener los tres puntos en la mano a quedarse prácticamente sin opciones de acceder a la Europa League. Su última bala pasa por imponerse al RB Salzburgo en Austria por una ventaja de más de dos goles.

Los tres puntos que había en juego no significaban lo mismo para los dos contendientes, y esto marcó profundamente el partido desarrollado por ambos. El Inter, que formó con un once plagado de suplentes, saltó al césped sin ningún tipo de ambición, mientras que el Benfica no se dejó nada en el tintero.

El empuje de los lisboetas no tardó en verse recompensado en forma de gol. Aprovechando un buen centro lateral, Tengstedt emergió entre centrales en el área para descargar hacia Joao Mário, que llegaba lanzado desde segunda línea. El portugués batió a Audero con una volea para dar por inauguradas las hostilidades.

El segundo golpe del Benfica no tardó en llegar, y llevó la firma de los mismos protagonistas. Un exceso de confianza de Asllani en salida de balón fue castigado por Tengstedt, que recuperó en campo contrario antes de volver a asistir a Joao Mário, que en esta ocasión sólo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.

El frenético ritmo con el que los pupilos de Roger Schmidt habían comenzado el partido fue decayendo con el paso de los minutos, pero el dominio de los lisboetas siguió siendo total. Y como no hay dos sin tres, Tengstedt volvió a servir un pase mortífero para que Joao Mário se apuntase el 'hat-trick' y dejase el partido prácticamente visto para sentencia en cuestión de media hora.

Reacción de orgullo del subcampeón

Por mucho que llegase a Da Luz con el pase a octavos en la mano, la imagen que estaba ofreciendo el Inter era indigna de un finalista de Champions. A pesar del 'papelón' de la primera parte, Inzaghi optó por no realizar cambios en un ejercicio de confianza hacia el once que había elegido. Y sus pupilos, contra todo pronóstico, respondieron con creces.

Primero Arnautovic, que irrumpió con todo en el área para acompañar a la red un balón peinado por Bisseck, y luego Frattesi, con un precioso remate en el corazón del área, se encargaron de recordar al Benfica la entidad del rival al que se enfrentaban. En cuestión de siete minutos, los 'nerazzurri' pasaron de lamentar una ventaja aparentemente insalvable a meterse de lleno en el partido.

Con la posibilidad de la remontada sobre la mesa, Inzaghi finalmente optó por dar entrada a la artillería pesada. Thuram, uno de los habituales, se encargó de forzar un penalti que Alexis Sánchez se encargó de convertir en el 3-3 definitivo. Si existió alguna posibilidad de que el Benfica recuperase la ventaja, esta murió con la expulsión de Antonio Silva, la segunda del portugués en la presente fase de grupos.