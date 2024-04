¿Qué truco se inventará Guardiola en el Bernabéu?

Todo ataque empieza por la defensa. Sí. El City enamora con balón y su propuesta de juego. Pero lo cierto es que su sistema defensivo gana muchos partidos. ¿Por qué? Porque sin una zaga capaz de defender tan adelantada, con la presión de dejar muchos metros a su espalda, es imposible apretar tan arriba como lo hace el equipo de Guardiola y recuperar el balón tan cerca del área del rival. En el Bernabéu, el de Santpedor no contará con su defensa ideal ante un extremo del peligro de Vinicius y tendrá que demostrar de nuevo por qué es uno de los mejores entrenadores de la historia, buscando una solución a la altura del escenario.

El Manchester City es la esperanza de muchos culés para 'cargarse' al Real Madrid de la Champions, no nos engañemos. El año pasado, el cuadro de Guardiola consiguió la primera Champions de la historia del club al superar al Inter de Milán en la final de Estambul (1-0). ¿Y a quién eliminaron en las semifinales? Al equipo de Ancelotti, con un contundente 5-1 en el global.

En esa eliminatoria, Guardiola alineó a una defensa de más garantías de la que podrá alinear en el Bernabéu. Ederson bajo palos, Rúben Dias y John Stones en el centro de la zaga, y Kyle Walker y Manuel Akanji en los costados. En la vuelta en el Etihad, también con Ederson en la portería, apostó por una defensa de tres formada por Akanji en la izquierda, Dias en el centro y Walker por la derecha. Stones, ese día, jugó de doble pivote al lado de Rodri.

SIN WALKER NI AKÉ

En ambos partidos hay un denominador común: el encargado de parar a Vinicius. Quién si no, el elegido por Guardiola fue Kyle Walker, el hombre de confianza de Pep en tareas defensivas. No es el más atractivo con balón, pero aporta tantas cosas buenas en otras facetas del juego que el de Santpedor decidió esperarlo hasta última hora a ver si se recuperaba. Sin embargo, no estará esta noche en el Bernabéu.

Kyle Walker disputando un balón con Vinicius durante un partido de Champions League / EFE

En las últimas semanas, el Manchester City ha recibido varios 'azotes' en la parcela defensiva en forma de lesiones. El portero titular y hasta cuatro defensas han sufrido problemas físicos. Kyle Walker y Nathan Aké son las ausencias seguras. Ambos son titulares en el once ideal de Guardiola, así que son bajas de mucho peso. El inglés es el defensa ideal para frenar a Vinicius y el neerlandés ha demostrado que rinde muy bien ante rivales muy rápidos.

AKANJI PUEDE HACER DE WALKER

Sin ambos, el técnico catalán tiene varias opciones sobre la mesa. Una de ellas es colocar a Manuel Akanji en el lateral derecho. El helvético ha crecido mucho desde su llegada al City y actualmente es el defensa que está más en forma de la plantilla, por lo tanto, no sería descabellado que Guardiola decida que él sea el encargado de parar al brasileño.

Manuel Akanji está siendo uno de los jugadores más utilizados por Pep Guardiola / EFE

Pero todo depende de que Josko Gvardiol esté bien físicamente. De este modo, el crotara será el encargado de cubrir el lateral izquierdo y Rúben Dias y John Stones ocuparán el centro de la zaga. En el caso de que el ex del Leipzig no esté en condiciones de jugar, todo cambia.

SI FALLA GVARDIOL... RICO LEWIS

En este escenario, Akanji podría ser el que se ubique en el lateral izquierdo y entraría Rico Lewis en el flanco derecho. El joven inglés tiene un potencial enorme, entiende muy bien el juego, tiene buen pie, pero la tarea de defender a Vinicius durante 90 minutos puede ser demasiado exigente para él. Esta noche saldremos de dudas.

Rico Lewis, opción para frenar a Vinicius en el Bernabéu / EFE

Otra incógnita, aunque ha generado menos revuelo, es la portería. Ederson se ha recuperado a tiempo para la eliminatoria, sí, pero viendo el rendimiento de Stefan Ortega durante la ausencia del brasileño abre la posibilidad de que Guardiola apueste por él, por lo menos para la ida en el Bernabéu. El titular es Ederson, no hay dudas sobre eso, pero afrontaría la cita sin disputar un solo minuto en el último mes. El propio entrenador lo dejó en el aire en rueda de prensa. "¿Ederson o Ortega contra el Real Madrid? Tengo que pensarlo porque Ederson vuelve de estar lesionado y se siente bien, pero Stefan es un portero excepcional".

¿Ortega o Ederson? Otra de las dudas de Guardiola en el Bernabéu / EFE

Tan solo quedan horas para el primer asalto de unos cuartos de final que, para muchos, son una final anticipada. El Real Madrid ha gozado de más días de descanso, es una realidad. Pero el City, como siempre a estas alturas de año, llega como un tiro. La exigencia de pelear la Premier jornada a jornada contra Liverpool y Arsenal puede haber creado un clima competitivo que el Madrid no ha vivido tanto en una liga más plácida. Por contra, Guardiola ha rotado menos de lo que le gustaría en el torneo doméstico. Sea como fuere, se viene un auténtico partidazo en el Santiago Bernabéu.