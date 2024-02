La Real Sociedad quiere romperle el corazón al PSG

El 14 de febrero es una fecha que cada año está señalada en el calendario de Nasser Al-Khelaïfi. Y no, el máximo mandatario del PSG no vive San Valentín con más intensidad que el resto. Sobre estas alturas arranca la verdadera temporada para el cuadro parisino. Empiezan las eliminatorias de su sueño húmedo, la Champions League. Esta noche (21.00h) reciben a la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes con el objetivo de poder levantar la 'Orejona' de una vez por todas.

La exigencia en París es altísima. Todo el mundo sabe que el objetivo es la Champions. Tanto, que a veces la meta eclipsa el camino. Con recursos prácticamente ilimitados en los mercados de fichajes, la Ligue 1 totalmente encarrilada (primeros a once puntos de distancia del segundo) y en cuartos de final en Copa, los de Luis Enrique no pierden un partido desde el pasado 7 de noviembre ante el Milan, en la fase de grupos de la Champions.

OYARZABAL PARTICIPARÁ

El rival, la Real Sociedad de Imanol Alguacil, juega muy bien al fútbol. Un bloque trabajado, unido, pero que llega a la cita con varias bajas sensibles que merman especialmente la defensa. El técnico vasco no podrá contar con Aritz Elustondo, Aihen Muñoz, Álvaro Odriozola, Kieran Tierney, Carlos Fernández ni Sheraldo Becker.

Mikel Oyarzabal celebra un gol ante Osasuna en Copa del Rey / EFE

La buena noticia para el equipo 'txuri-urdin' es el regreso de Mikel Oyarzabal, que viajó con el grupo, entró en la convocatoria, y todo apunta a que tendrá minutos esta noche en el Parque de los Príncipes. El atacante de 26 años se perdió la ida de las semifinales de Copa del Rey contra el Mallorca y el último partido de Liga ante Osasuna, que acabó con derrota para la Real (0-1).

MBAPPÉ, LISTO PARA BRILLAR

Kylian Mbappé, estrella del PSG, recibió una grave entrada en la eliminatoria de octavos de la Copa de Francia ante el Brest. Aunque terminó el partido, se temían lo peor con su tobillo y Luis Enrique decidió darle descanso por precaución en el último partida de Ligue 1 contra el PSG (3-1).

Mbappé celebra un gol con sus compañeros del PSG / EFE

Sin embargo, ayer se ejercitó con total normalidad y estará en el once ante la Real Sociedad. Nuno Mendes, que no participa en un partido desde el 30 de abril del año pasado, también se ejercitó en el entrenamiento previo al duelo. Por lo tanto, Luis Enrique no podrá contar con el 'marginado' Layvin Kurzawa, Milan Skriniar ni Presnel Kimpembe.